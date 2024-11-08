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第47任美國總統當選人川普，7日公布了他重返白宮的第一項重要人事任命，他的競選經理懷爾斯（Susie Wiles）將出任白宮幕僚長（White House chief of staff）一職，重要內閣成員也將陸續出爐，在川普第一任任期最受信任的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）等人皆有機會入閣，當中不乏對中國強硬、主張保台的人物。綜合美媒報導，川普團隊的消息人士透露，未來領導五角大樓的核心名單，蓬佩奧、歐布萊恩，預計將會再為川普政府效力，分別擔任國防部長和國安顧問；其中蓬佩奧更是在川普的勝選演講中獲得點名盛讚，被視為大熱門。另外，參議員盧比歐和科頓（Tom Cotton）亦有望加入「川普2.0內閣」，或將出任國務卿等職。蓬佩奧在川普第一任期即被視為抗中派，卸任後還曾於2022年訪台演說，直言美國應該在外交上，承認中華民國台灣是自由主權國家，美台軍事合作就是要讓習近平知道，若中國在台海掀起戰端，要付出的代價將相當高昂，呼籲民主國家態度都要明確，才能不被獨裁政權有機可乘。至於盧比歐則是逃離古巴共產政權移民的後代，出身反共家族，在國會山莊長期高度挺台，曾在2023年提出「2023威懾中國先發制人法案」（Deterring Chinese Preemptive Strikes Act of 2023）、「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act）、「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）；2022年提出「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」法案等等。盧比歐曾多次強調，中國積極於台灣周圍從事侵略性軍事行動，台海緊張情勢持續升高，嚇阻中國侵台，無疑必須是美國的優先事項，敦促加速對台軍備交付、增加美台軍事訓練與規劃，並成立重要彈藥庫存基金。