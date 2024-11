我是廣告 請繼續往下閱讀

第47任美國總統當選人川普,7日公布了他重返白宮的第一項重要人事任命,他的競選經理懷爾斯(Susie Wiles)將出任白宮幕僚長(White House chief of staff)一職,重要內閣成員也將陸續出爐,在川普第一任任期最受信任的前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、前國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)、佛州參議員盧比歐(Marco Rubio)等人皆有機會入閣,當中不乏對中國強硬、主張保台的人物。綜合美媒報導,川普團隊的消息人士透露,未來領導五角大樓的核心名單,蓬佩奧、歐布萊恩,預計將會再為川普政府效力,分別擔任國防部長和國安顧問;其中蓬佩奧更是在川普的勝選演講中獲得點名盛讚,被視為大熱門。另外,參議員盧比歐和科頓(Tom Cotton)亦有望加入「川普2.0內閣」,或將出任國務卿等職。蓬佩奧在川普第一任期即被視為抗中派,卸任後還曾於2022年訪台演說,直言美國應該在外交上,承認中華民國台灣是自由主權國家,美台軍事合作就是要讓習近平知道,若中國在台海掀起戰端,要付出的代價將相當高昂,呼籲民主國家態度都要明確,才能不被獨裁政權有機可乘。至於盧比歐則是逃離古巴共產政權移民的後代,出身反共家族,在國會山莊長期高度挺台,曾在2023年提出「2023威懾中國先發制人法案」(Deterring Chinese Preemptive Strikes Act of 2023)、「台灣關係強化法案」(Taiwan Relations Reinforcement Act)、「透過實力促進台灣和平法案」(Taiwan Peace Through Strength Act);2022年提出「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」法案等等。盧比歐曾多次強調,中國積極於台灣周圍從事侵略性軍事行動,台海緊張情勢持續升高,嚇阻中國侵台,無疑必須是美國的優先事項,敦促加速對台軍備交付、增加美台軍事訓練與規劃,並成立重要彈藥庫存基金。