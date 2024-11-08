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生理健康：包括預防職業病、提供健康檢查、促進運動及健康飲食等等。

心理健康：關注員工的心理狀況，提供心理輔導和壓力管理資源，減少工作壓力和提升心理福祉。

工作環境：確保工作環境安全，減少職業危害，改善工作場所的設施和衛生條件。

工作與生活平衡：鼓勵員工在工作和個人生活間取得平衡，避免過勞。

社交支持：建立良好的同事關係和團隊合作，促進正向的工作氛圍和人際支持。

健康促進計劃：舉辦健康促進活動，如鼓勵員工參與健康講座、運動會、運動社團、健康檢查等等。

形塑正面及關懷的企業形象

提升員工士氣

降低員工流動率

降低缺勤率

提升生產力

降低健康照護與保險費用支出

符合法規減少罰款及訴訟風險

提升自尊

減輕工作壓力

提升工作士氣

提升工作滿意度

強化健康防護技能與知識

改善健康

擁有更健康的家庭與社區生活

評估需求：評估組織的健康需求，包括員工的健康狀況、工作環境和工作文化。

建立健康政策：制定職場健康政策，應涵蓋身體健康、心理健康、安全和健康促進等方面。

實施健康計劃：根據職場健康政策，制定具體的健康促進計劃，如健康檢查、運動計劃、心理輔導等。

培訓與教育：提供員工和管理層的健康教育和培訓，提升工作者對健康問題的認識和應對能力。

監測與評估：定期收集數據，評估健康計劃的效果，包括員工滿意度、健康指標變化等。

申請認證：選擇合適的職場健康認證機構，提交相關的計劃、政策和評估報告，根據其要求進行審核。

持續改進：根據認證機構的反饋和內部評估結果，持續改進健康計劃，保持認證標準。

衛生福利部國民健康署

康健雜誌的「CHR健康企業公民獎」

矽肺病

過敏性肺炎

石綿肺

煤礦工人塵肺症

職業性氣喘

慢性肺阻塞

肺癌

頻繁咳嗽

喉嚨乾癢

喘不過氣

痰增加

不明原因體重減輕

胸悶、胸痛

改善通風系統

配戴裝備例如口罩、面罩

工作場所禁菸

定期健檢

監測工作場所的空氣品質

▲《康健》的「CHR健康企業公民」（Corporate Health Responsibility）評選，5個模範企業的肺健康預防措施。（圖／康健雜誌提供）

企業關注職場健康，可提升生產力、提升企業形象、降低額外的營運成本。什麼是職場健康？如何執行職場健康規劃？職場健康是目前世界趨勢。每個人在職場生活、活動的時間可能超過一天的三分之一，工作環境、工作內容、工作時間等因素，都可能影響一個人的健康。衛生福利部國民健康署曾發表「105年工作人口健康促進現況電訪調查」，發現國內工作者有約4成體重超標、超過5成運動不足；飲食方面，工作者一週有5天以上外食的比例很高，早餐超過5成、午餐超過6成是外食，而且僅約2成的人每天有吃到營養指南所建議的三蔬二果。根據世界衛生組織（WHO）的定義，職場健康是指「經由員工和管理人員合作持續改進，以保護和促進所有工作者的健康、安全和福祉，以及工作場所的永續性。」簡單來說，職場健康的目的是要建構能促進工作者健康的環境，並從生理、心理和社交三個方向來健全工作者健康。職場健康包含多個面向，都和個人的健康有關，主要目的是從不同面向改善職場健康，提升員工的整體福祉和工作效率。職場健康主要可以分為以下幾個面向：提升職場健康對企業和工作者來說都有許多好處。根據衛福部健康職場資訊網的資料，健全職場健康對企業的好處如下：對企業而言，做好職場健康能提升企業形象、勞工生產力和士氣，同時也能降低缺勤率和可能的醫療支出，整體來說注重職場健康能降低企業營運成本、提高生產力。除了對企業有益處，對工作者也有好處：對工作者來說，在注重職場健康的企業工作，不僅工作效率較高，還能增進自我健康意識，並把健康概念帶進家庭中，進而提升整體國民的健康。職場認證通常包含以下步驟：目前提供認證和評選的機構或組織有2個，詳細的徵件時間、條件、需要的文件和標章，可以上網查詢：在職場健康中，肺部疾病是近來受到重視的問題，美國肺部醫學會指出，職場肺部疾病，或是職業性肺疾病，是很常見且治療成本高昂的疾病。職場肺部疾病指的是工作環境或工作設備產生有害氣體，例如粉塵（二氧化矽、石綿、煤渣等等）、懸浮微粒、有毒氣體經由口鼻吸入肺部而造成危害，這些危害有些無法逆轉。根據美國肺部醫學會介紹，職場肺部疾病有以下幾種：職業性肺疾病常有見6個症狀：職業性肺疾病主要的原因是來自粉塵和有害氣體，因此高風險族群包括了消防員、礦工、建築工、農民、工廠工人（切割、鑽孔、打磨、拋光等工作內容）、電工、清潔工、廚師等等。以消防員為例，美國肺部醫學會指出，消防員救災時會接觸許多有毒氣體，包括一氧化碳、苯、氰化氫、石綿、多環芳香烴等等，導致消防員有慢性咳嗽、氣喘、喘鳴等等，甚至診斷出肺癌、血癌等等癌症。2001年美國發生911恐怖攻擊事件，第一線負責救災的消防員和警察就產生急性鼻炎、鼻竇炎、喉嚨痛、咳嗽、氣喘等症狀和疾病。不過除了這些暴露在有害氣體職場的工作者，在長時間密閉、空氣不流通的辦公室工作的人，也同樣面對肺部疾病的風險。有些職業性肺病無法逆轉，一旦傷害肺部，肺部組織和肺功能都無法復原，只能使用藥物延緩肺功能衰退，因此職場肺部疾病預防很重要。世界各國都在努力預防職業性肺病，預防的做法有：想增進員工的肺部健康，企業能做的事情很多。《康健》在2024年的CHR健康企業公民」中，即倡導「ESG for Health」肺功能檢測，廣邀企業響應照顧員工肺部健康。「ESG for Health」促進肺部健康的做法包括：企業應監控並改善職場環境空氣污染程度、室內空氣品質，減低曝露在風險因素的時間，透過改善環境降低空污危害，確保員工健康。另外，企業要根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，定期為員工安排肺功能檢測，包括肺部低劑量電腦斷層掃描、肺量計、肺容積測量、支氣管擴張試驗等，以非侵入式檢測，藉由前端預防、早期發現，降低員工健康風險。以政府為例，政府部會同樣是職場，也應實踐ESG for Health。以消防單位為例，消防署已開始關注消防員的肺健康，編列預算執行肺功能檢測、肺部低劑量電腦斷層掃描等篩檢，降低風險及危害。