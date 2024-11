我是廣告 請繼續往下閱讀

生理健康:包括預防職業病、提供健康檢查、促進運動及健康飲食等等。

心理健康:關注員工的心理狀況,提供心理輔導和壓力管理資源,減少工作壓力和提升心理福祉。

工作環境:確保工作環境安全,減少職業危害,改善工作場所的設施和衛生條件。

工作與生活平衡:鼓勵員工在工作和個人生活間取得平衡,避免過勞。

社交支持:建立良好的同事關係和團隊合作,促進正向的工作氛圍和人際支持。

健康促進計劃:舉辦健康促進活動,如鼓勵員工參與健康講座、運動會、運動社團、健康檢查等等。

形塑正面及關懷的企業形象

提升員工士氣

降低員工流動率

降低缺勤率

提升生產力

降低健康照護與保險費用支出

符合法規減少罰款及訴訟風險

提升自尊

減輕工作壓力

提升工作士氣

提升工作滿意度

強化健康防護技能與知識

改善健康

擁有更健康的家庭與社區生活

評估需求:評估組織的健康需求,包括員工的健康狀況、工作環境和工作文化。

建立健康政策:制定職場健康政策,應涵蓋身體健康、心理健康、安全和健康促進等方面。

實施健康計劃:根據職場健康政策,制定具體的健康促進計劃,如健康檢查、運動計劃、心理輔導等。

培訓與教育:提供員工和管理層的健康教育和培訓,提升工作者對健康問題的認識和應對能力。

監測與評估:定期收集數據,評估健康計劃的效果,包括員工滿意度、健康指標變化等。

申請認證:選擇合適的職場健康認證機構,提交相關的計劃、政策和評估報告,根據其要求進行審核。

持續改進:根據認證機構的反饋和內部評估結果,持續改進健康計劃,保持認證標準。

衛生福利部國民健康署

康健雜誌的「CHR健康企業公民獎」

矽肺病

過敏性肺炎

石綿肺

煤礦工人塵肺症

職業性氣喘

慢性肺阻塞

肺癌

頻繁咳嗽

喉嚨乾癢

喘不過氣

痰增加

不明原因體重減輕

胸悶、胸痛

改善通風系統

配戴裝備例如口罩、面罩

工作場所禁菸

定期健檢

監測工作場所的空氣品質

▲《康健》的「CHR健康企業公民」(Corporate Health Responsibility)評選,5個模範企業的肺健康預防措施。(圖/康健雜誌提供)

企業關注職場健康,可提升生產力、提升企業形象、降低額外的營運成本。什麼是職場健康?如何執行職場健康規劃?職場健康是目前世界趨勢。每個人在職場生活、活動的時間可能超過一天的三分之一,工作環境、工作內容、工作時間等因素,都可能影響一個人的健康。衛生福利部國民健康署曾發表「105年工作人口健康促進現況電訪調查」,發現國內工作者有約4成體重超標、超過5成運動不足;飲食方面,工作者一週有5天以上外食的比例很高,早餐超過5成、午餐超過6成是外食,而且僅約2成的人每天有吃到營養指南所建議的三蔬二果。根據世界衛生組織(WHO)的定義,職場健康是指「經由員工和管理人員合作持續改進,以保護和促進所有工作者的健康、安全和福祉,以及工作場所的永續性。」簡單來說,職場健康的目的是要建構能促進工作者健康的環境,並從生理、心理和社交三個方向來健全工作者健康。職場健康包含多個面向,都和個人的健康有關,主要目的是從不同面向改善職場健康,提升員工的整體福祉和工作效率。職場健康主要可以分為以下幾個面向:提升職場健康對企業和工作者來說都有許多好處。根據衛福部健康職場資訊網的資料,健全職場健康對企業的好處如下:對企業而言,做好職場健康能提升企業形象、勞工生產力和士氣,同時也能降低缺勤率和可能的醫療支出,整體來說注重職場健康能降低企業營運成本、提高生產力。除了對企業有益處,對工作者也有好處:對工作者來說,在注重職場健康的企業工作,不僅工作效率較高,還能增進自我健康意識,並把健康概念帶進家庭中,進而提升整體國民的健康。職場認證通常包含以下步驟:目前提供認證和評選的機構或組織有2個,詳細的徵件時間、條件、需要的文件和標章,可以上網查詢:在職場健康中,肺部疾病是近來受到重視的問題,美國肺部醫學會指出,職場肺部疾病,或是職業性肺疾病,是很常見且治療成本高昂的疾病。職場肺部疾病指的是工作環境或工作設備產生有害氣體,例如粉塵(二氧化矽、石綿、煤渣等等)、懸浮微粒、有毒氣體經由口鼻吸入肺部而造成危害,這些危害有些無法逆轉。根據美國肺部醫學會介紹,職場肺部疾病有以下幾種:職業性肺疾病常有見6個症狀:職業性肺疾病主要的原因是來自粉塵和有害氣體,因此高風險族群包括了消防員、礦工、建築工、農民、工廠工人(切割、鑽孔、打磨、拋光等工作內容)、電工、清潔工、廚師等等。以消防員為例,美國肺部醫學會指出,消防員救災時會接觸許多有毒氣體,包括一氧化碳、苯、氰化氫、石綿、多環芳香烴等等,導致消防員有慢性咳嗽、氣喘、喘鳴等等,甚至診斷出肺癌、血癌等等癌症。2001年美國發生911恐怖攻擊事件,第一線負責救災的消防員和警察就產生急性鼻炎、鼻竇炎、喉嚨痛、咳嗽、氣喘等症狀和疾病。不過除了這些暴露在有害氣體職場的工作者,在長時間密閉、空氣不流通的辦公室工作的人,也同樣面對肺部疾病的風險。有些職業性肺病無法逆轉,一旦傷害肺部,肺部組織和肺功能都無法復原,只能使用藥物延緩肺功能衰退,因此職場肺部疾病預防很重要。世界各國都在努力預防職業性肺病,預防的做法有:想增進員工的肺部健康,企業能做的事情很多。《康健》在2024年的CHR健康企業公民」中,即倡導「ESG for Health」肺功能檢測,廣邀企業響應照顧員工肺部健康。「ESG for Health」促進肺部健康的做法包括:企業應監控並改善職場環境空氣污染程度、室內空氣品質,減低曝露在風險因素的時間,透過改善環境降低空污危害,確保員工健康。另外,企業要根據空氣污染風險程度,規劃優於法定健檢項目,定期為員工安排肺功能檢測,包括肺部低劑量電腦斷層掃描、肺量計、肺容積測量、支氣管擴張試驗等,以非侵入式檢測,藉由前端預防、早期發現,降低員工健康風險。以政府為例,政府部會同樣是職場,也應實踐ESG for Health。以消防單位為例,消防署已開始關注消防員的肺健康,編列預算執行肺功能檢測、肺部低劑量電腦斷層掃描等篩檢,降低風險及危害。