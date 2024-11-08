企業關注職場健康，可提升生產力、提升企業形象、降低額外的營運成本。什麼是職場健康？如何執行職場健康規劃？
什麼是職場健康？
職場健康是目前世界趨勢。每個人在職場生活、活動的時間可能超過一天的三分之一，工作環境、工作內容、工作時間等因素，都可能影響一個人的健康。
衛生福利部國民健康署曾發表「105年工作人口健康促進現況電訪調查」，發現國內工作者有約4成體重超標、超過5成運動不足；飲食方面，工作者一週有5天以上外食的比例很高，早餐超過5成、午餐超過6成是外食，而且僅約2成的人每天有吃到營養指南所建議的三蔬二果。
根據世界衛生組織（WHO）的定義，職場健康是指「經由員工和管理人員合作持續改進，以保護和促進所有工作者的健康、安全和福祉，以及工作場所的永續性。」
簡單來說，職場健康的目的是要建構能促進工作者健康的環境，並從生理、心理和社交三個方向來健全工作者健康。
職場健康包含哪些面向？
職場健康包含多個面向，都和個人的健康有關，主要目的是從不同面向改善職場健康，提升員工的整體福祉和工作效率。職場健康主要可以分為以下幾個面向：
提升職場健康對企業和工作者來說都有許多好處。根據衛福部健康職場資訊網的資料，健全職場健康對企業的好處如下：
職場健康認證怎麼做？
職場認證通常包含以下步驟：
在職場健康中，肺部疾病是近來受到重視的問題，美國肺部醫學會指出，職場肺部疾病，或是職業性肺疾病，是很常見且治療成本高昂的疾病。
職場肺部疾病指的是工作環境或工作設備產生有害氣體，例如粉塵（二氧化矽、石綿、煤渣等等）、懸浮微粒、有毒氣體經由口鼻吸入肺部而造成危害，這些危害有些無法逆轉。
H3. 職業性肺疾病有那些？
根據美國肺部醫學會介紹，職場肺部疾病有以下幾種：
職業性肺疾病常有見6個症狀：
職業性肺疾病主要的原因是來自粉塵和有害氣體，因此高風險族群包括了消防員、礦工、建築工、農民、工廠工人（切割、鑽孔、打磨、拋光等工作內容）、電工、清潔工、廚師等等。
以消防員為例，美國肺部醫學會指出，消防員救災時會接觸許多有毒氣體，包括一氧化碳、苯、氰化氫、石綿、多環芳香烴等等，導致消防員有慢性咳嗽、氣喘、喘鳴等等，甚至診斷出肺癌、血癌等等癌症。
2001年美國發生911恐怖攻擊事件，第一線負責救災的消防員和警察就產生急性鼻炎、鼻竇炎、喉嚨痛、咳嗽、氣喘等症狀和疾病。
不過除了這些暴露在有害氣體職場的工作者，在長時間密閉、空氣不流通的辦公室工作的人，也同樣面對肺部疾病的風險。
職場的肺疾病該如何預防？
有些職業性肺病無法逆轉，一旦傷害肺部，肺部組織和肺功能都無法復原，只能使用藥物延緩肺功能衰退，因此職場肺部疾病預防很重要。
世界各國都在努力預防職業性肺病，預防的做法有：
想增進員工的肺部健康，企業能做的事情很多。《康健》在2024年的CHR健康企業公民」中，即倡導「ESG for Health」肺功能檢測，廣邀企業響應照顧員工肺部健康。
「ESG for Health」促進肺部健康的做法包括：企業應監控並改善職場環境空氣污染程度、室內空氣品質，減低曝露在風險因素的時間，透過改善環境降低空污危害，確保員工健康。
另外，企業要根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，定期為員工安排肺功能檢測，包括肺部低劑量電腦斷層掃描、肺量計、肺容積測量、支氣管擴張試驗等，以非侵入式檢測，藉由前端預防、早期發現，降低員工健康風險。
以政府為例，政府部會同樣是職場，也應實踐ESG for Health。以消防單位為例，消防署已開始關注消防員的肺健康，編列預算執行肺功能檢測、肺部低劑量電腦斷層掃描等篩檢，降低風險及危害。
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職場健康是目前世界趨勢。每個人在職場生活、活動的時間可能超過一天的三分之一，工作環境、工作內容、工作時間等因素，都可能影響一個人的健康。
衛生福利部國民健康署曾發表「105年工作人口健康促進現況電訪調查」，發現國內工作者有約4成體重超標、超過5成運動不足；飲食方面，工作者一週有5天以上外食的比例很高，早餐超過5成、午餐超過6成是外食，而且僅約2成的人每天有吃到營養指南所建議的三蔬二果。
根據世界衛生組織（WHO）的定義，職場健康是指「經由員工和管理人員合作持續改進，以保護和促進所有工作者的健康、安全和福祉，以及工作場所的永續性。」
簡單來說，職場健康的目的是要建構能促進工作者健康的環境，並從生理、心理和社交三個方向來健全工作者健康。
職場健康包含哪些面向？
職場健康包含多個面向，都和個人的健康有關，主要目的是從不同面向改善職場健康，提升員工的整體福祉和工作效率。職場健康主要可以分為以下幾個面向：
- 生理健康：包括預防職業病、提供健康檢查、促進運動及健康飲食等等。
- 心理健康：關注員工的心理狀況，提供心理輔導和壓力管理資源，減少工作壓力和提升心理福祉。
- 工作環境：確保工作環境安全，減少職業危害，改善工作場所的設施和衛生條件。
- 工作與生活平衡：鼓勵員工在工作和個人生活間取得平衡，避免過勞。
- 社交支持：建立良好的同事關係和團隊合作，促進正向的工作氛圍和人際支持。
- 健康促進計劃：舉辦健康促進活動，如鼓勵員工參與健康講座、運動會、運動社團、健康檢查等等。
提升職場健康對企業和工作者來說都有許多好處。根據衛福部健康職場資訊網的資料，健全職場健康對企業的好處如下：
- 形塑正面及關懷的企業形象
- 提升員工士氣
- 降低員工流動率
- 降低缺勤率
- 提升生產力
- 降低健康照護與保險費用支出
- 符合法規減少罰款及訴訟風險
- 提升自尊
- 減輕工作壓力
- 提升工作士氣
- 提升工作滿意度
- 強化健康防護技能與知識
- 改善健康
- 擁有更健康的家庭與社區生活
職場健康認證怎麼做？
職場認證通常包含以下步驟：
- 評估需求：評估組織的健康需求，包括員工的健康狀況、工作環境和工作文化。
- 建立健康政策：制定職場健康政策，應涵蓋身體健康、心理健康、安全和健康促進等方面。
- 實施健康計劃：根據職場健康政策，制定具體的健康促進計劃，如健康檢查、運動計劃、心理輔導等。
- 培訓與教育：提供員工和管理層的健康教育和培訓，提升工作者對健康問題的認識和應對能力。
- 監測與評估：定期收集數據，評估健康計劃的效果，包括員工滿意度、健康指標變化等。
- 申請認證：選擇合適的職場健康認證機構，提交相關的計劃、政策和評估報告，根據其要求進行審核。
- 持續改進：根據認證機構的反饋和內部評估結果，持續改進健康計劃，保持認證標準。
- 衛生福利部國民健康署
- 康健雜誌的「CHR健康企業公民獎」
在職場健康中，肺部疾病是近來受到重視的問題，美國肺部醫學會指出，職場肺部疾病，或是職業性肺疾病，是很常見且治療成本高昂的疾病。
職場肺部疾病指的是工作環境或工作設備產生有害氣體，例如粉塵（二氧化矽、石綿、煤渣等等）、懸浮微粒、有毒氣體經由口鼻吸入肺部而造成危害，這些危害有些無法逆轉。
H3. 職業性肺疾病有那些？
根據美國肺部醫學會介紹，職場肺部疾病有以下幾種：
- 矽肺病
- 過敏性肺炎
- 石綿肺
- 煤礦工人塵肺症
- 職業性氣喘
- 慢性肺阻塞
- 肺癌
職業性肺疾病常有見6個症狀：
- 頻繁咳嗽
- 喉嚨乾癢
- 喘不過氣
- 痰增加
- 不明原因體重減輕
- 胸悶、胸痛
職業性肺疾病主要的原因是來自粉塵和有害氣體，因此高風險族群包括了消防員、礦工、建築工、農民、工廠工人（切割、鑽孔、打磨、拋光等工作內容）、電工、清潔工、廚師等等。
以消防員為例，美國肺部醫學會指出，消防員救災時會接觸許多有毒氣體，包括一氧化碳、苯、氰化氫、石綿、多環芳香烴等等，導致消防員有慢性咳嗽、氣喘、喘鳴等等，甚至診斷出肺癌、血癌等等癌症。
2001年美國發生911恐怖攻擊事件，第一線負責救災的消防員和警察就產生急性鼻炎、鼻竇炎、喉嚨痛、咳嗽、氣喘等症狀和疾病。
不過除了這些暴露在有害氣體職場的工作者，在長時間密閉、空氣不流通的辦公室工作的人，也同樣面對肺部疾病的風險。
職場的肺疾病該如何預防？
有些職業性肺病無法逆轉，一旦傷害肺部，肺部組織和肺功能都無法復原，只能使用藥物延緩肺功能衰退，因此職場肺部疾病預防很重要。
世界各國都在努力預防職業性肺病，預防的做法有：
- 改善通風系統
- 配戴裝備例如口罩、面罩
- 工作場所禁菸
- 定期健檢
- 監測工作場所的空氣品質
想增進員工的肺部健康，企業能做的事情很多。《康健》在2024年的CHR健康企業公民」中，即倡導「ESG for Health」肺功能檢測，廣邀企業響應照顧員工肺部健康。
「ESG for Health」促進肺部健康的做法包括：企業應監控並改善職場環境空氣污染程度、室內空氣品質，減低曝露在風險因素的時間，透過改善環境降低空污危害，確保員工健康。
另外，企業要根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，定期為員工安排肺功能檢測，包括肺部低劑量電腦斷層掃描、肺量計、肺容積測量、支氣管擴張試驗等，以非侵入式檢測，藉由前端預防、早期發現，降低員工健康風險。
以政府為例，政府部會同樣是職場，也應實踐ESG for Health。以消防單位為例，消防署已開始關注消防員的肺健康，編列預算執行肺功能檢測、肺部低劑量電腦斷層掃描等篩檢，降低風險及危害。