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▲民眾於臉書社團曬出明治冰品塞滿冷凍庫的畫面。（圖／網友授權提供）

▲買30杯還可399元加購「超級杯抱枕」，超狂加價購商品引發民眾瘋搶。（圖／網友授權提供）

▲降溫前先衝一波美味霜淇淋！全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」。（圖／全家提供）

▲7-11將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋。（圖／7-11提供）

今（8）日起消費者最愛的全家霜淇淋買一送一來了！有不少饕客會趁著半價一次用杯裝囤貨，放進冷凍庫慢慢吃，不過近期全家霜淇淋遇到勁敵，有網友分享自己一次狂搬30杯「明治超級杯冰淇淋系列」回家，塞滿冷凍庫的畫面也在臉書社團引發熱議，原來是明治冰品祭出限時活動，除了任2件9折外，買30杯還可399元加購「超級杯抱枕」，超狂加價購商品引發民眾瘋搶。有網友於「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」曬出巨大超杯冰淇淋抱枕，以及明治冰品塞滿冷凍庫的畫面，超狂比例差異引發網友討論，原PO熱心分享「在全家冰櫃看到超杯冰淇淋活動，買30個+399就可以換超級杯抱枕，冰直接塞滿公司冷凍庫的一角，想說什麼時候出這麼大的超杯冰淇淋，冰箱放不下吧，後來才知道是抱枕啦！」仔細查詢冰品活動，原來即起至11月12日前，明治超級杯冰淇淋系列任2件9折外，買30杯加399元還可換購「超級杯抱枕」。抱枕為明治冰淇淋超巨大版，且可以將冰淇淋與杯裝分開的可愛設計，讓不少網友眼睛一亮「我也有買～超療癒的～而且可以拆開，枕心剛好可以午睡用」、「雖然是抱枕 可是看起來好好吃...」、「好可愛，看起來很軟Q」、「我姐的貓應該很愛」。除了明治冰品優惠外，全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」，即起至11月10日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。剛好衝一波全家霜淇淋新口味「日本青森蘋果」，使用青森縣產陽光蜜富士蘋果，100%原汁製成，果香芬芳撲鼻。7-11與SUPER JUNIOR-D&E展開全新合作，將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋，搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。即起至12月10日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠。