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▲民眾使用外送平台讓外送員送橘子到北檢，但全都被北檢拒收。（圖／記者徐敏娟攝）

台北地檢署檢察官偵辦京華城金流案，其中，柯文哲的貼身帳房許芷瑜「橘子」，至今仍在海外未歸國，因此今（8）日下午三時，就有柯文哲支持者小草，在網路上號召民眾送橘子到台北地檢署，果真在北檢大門口，陸陸續續有外送員外送橘子以及橘子汽水等物品，不過全都被北檢警衛拒收，一名自稱號召者活動的男子「上官澈」，也帶著一袋橘子前來，表示被北檢拒收的橘子，他會全部回收送給食物銀行。下午三時許，台北地檢署大門外，接連出現好幾名提著橘子的外送員，要把手上的物品送到北檢，不過警衛表示拒收，就在外送員不知如何是好的同時，一名戴白色面具，自稱是活動發起人的鬼針草聯隊總召「上官澈」，現身北檢大門，他手上也提著一袋橘子，要來送給北檢檢察官，他說北檢缺橘子，所以他們幫北檢找回橘子，而被拒收的橘子和橘子汽水等物品，「上官澈」說已經準備好大塑膠袋，會在旁邊集中回收，3時辦活動結束後，就會把食物捐給食物銀行，保證不會浪費。「上官澈」接受媒體訪問時，他在網路上號召支持民眾響應在今日下午三時，叫外送把橘子送到北檢，指名送給北檢檢察長王俊力和負責偵辦京華城案的主任檢察官江貞諭，以及偵辦超思進口雞蛋案檢察官唐仲慶等三人。他聲稱是要測試有多少網友會用外送平台送橘子，就能顯示民眾對於柯文哲深陷京華城弊案事件的憤怒。他還補充說，現在是橘子產季，如果北檢收下橘子，也可以吃個身體健康。對此，北檢大門外也安排10名警力支援，在場錄影蒐證，不過就在活動進行15分鐘，大約一半時，「上官澈」自行統計大約有10多位民眾響應此活動。根據了解，有部分民眾上午就送橘子到北檢，不過這些橘子全被被送到政風處處理。