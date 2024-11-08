迎戰雙11，Klook也推出年度壓軸的雙11限時優惠，集結超夯日本、韓國、越南、紐澳等旅遊目的地，自11月11日早上11點起至晚上8點強勢推出連續9場的「整點瘋搶買一送一」，包含日本環球影城門票、東京晴空塔門票、香港迪士尼樂園門票，且下單即送麥當勞100元兌換券。
Klook雙11整點限量瘋搶買一送一，無論是想留在台灣或至海外旅遊都有眾多明星商品可鎖定，包含日本環球影城門票、東京晴空塔門票、香港迪士尼樂園門票、釜山通行證、越南太陽世界巴拿山門票、泰國水上市場一日遊、新北馥蘭朵烏來溫泉等，分別在11:00~20:00整點都各有一場，現大多都是限量優惠，記得設定鬧鐘，整點時候上Klook活動網頁（按此）搶購。
此外，11月9日至1月5日推出冬季限定活動「Hogwarts in the Snow」的東京哈利波特影城也在內，想走進聖誕裝飾的霍格華茲餐廳，感受佳節氣氛的旅客，不妨好好把握這波優惠。
且11月8日至11日Klook再加碼一連4天推出住宿交通限量優惠，像是東京大阪指定住宿連住2晚享5折、連住3晚9折，包含今年新開幕設有全日本最高露天浴池的大阪The Tower光芒飯店等；交通票券則提供Eurail歐鐵全境火車通行證75折、瑞士旅行通行證5折、JR Pass四國鐵路周遊券買2送1、JR Pass九州鐵路周遊券9折等好康，雙11慶典就要讓旅客吃玩住行都超值！
至於KKday的優惠，則是從11月初線上旅展已預熱起跑，一路將下殺到雙11，同樣主打天天都有「買一送一」，且周周8折下殺優惠，並針對不同目的地推出滿額折抵，最高可省8,000元，「買一送一」會包含韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園等人氣樂園及景點，以及全球熱門一日遊專屬團行程，推薦富士山、京都、宿霧、福岡、首爾滑雪等，也有多國網路SIM卡、機場接送等。
KKday的必搶優惠還包含機票，主打日本、韓國、泰國免萬元的來回機票，推出樂桃航空沖繩4日、5日來回機票8,388元起，台灣虎航東京5日來回機票1萬888元起，真航空釜山大邱5日來回機票7,488元起，濟州航空釜山5日來回機票7,999元起，亞洲航空曼谷6日來回機票。
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此外，11月9日至1月5日推出冬季限定活動「Hogwarts in the Snow」的東京哈利波特影城也在內，想走進聖誕裝飾的霍格華茲餐廳，感受佳節氣氛的旅客，不妨好好把握這波優惠。
且11月8日至11日Klook再加碼一連4天推出住宿交通限量優惠，像是東京大阪指定住宿連住2晚享5折、連住3晚9折，包含今年新開幕設有全日本最高露天浴池的大阪The Tower光芒飯店等；交通票券則提供Eurail歐鐵全境火車通行證75折、瑞士旅行通行證5折、JR Pass四國鐵路周遊券買2送1、JR Pass九州鐵路周遊券9折等好康，雙11慶典就要讓旅客吃玩住行都超值！
至於KKday的優惠，則是從11月初線上旅展已預熱起跑，一路將下殺到雙11，同樣主打天天都有「買一送一」，且周周8折下殺優惠，並針對不同目的地推出滿額折抵，最高可省8,000元，「買一送一」會包含韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園等人氣樂園及景點，以及全球熱門一日遊專屬團行程，推薦富士山、京都、宿霧、福岡、首爾滑雪等，也有多國網路SIM卡、機場接送等。
KKday的必搶優惠還包含機票，主打日本、韓國、泰國免萬元的來回機票，推出樂桃航空沖繩4日、5日來回機票8,388元起，台灣虎航東京5日來回機票1萬888元起，真航空釜山大邱5日來回機票7,488元起，濟州航空釜山5日來回機票7,999元起，亞洲航空曼谷6日來回機票。