▲A-Lin巡演「A-LINK WITH PASSENGERS」幾經波折,如今經歷近50站,終於要邁向終點。(圖/众悅娛樂提供)

金曲歌后A-Lin今(8)日宣布,將以A-Lin 2025演唱會「A-LINK WITH PASSENGERS-最終站」於明年1月17日、18日一連兩天返場台北小巨蛋,與小怪獸們一起迎接小龍新年,而歷時5年的「A-LINK WITH PASSENGERS」,陪伴大家走過疫情,遊歷亞、美、澳洲近50座城市,如今即將迎來盛大的畢業典禮,讓A-Lin覺得既欣慰、又淡淡不捨,她也在此巡演中終於封后,拿下實至名歸金曲歌后,「希望大家以旅客身分再進一次小巨蛋,重溫我們精彩絕倫的旅課,畢業旅行囉。」細數A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS」系列巡演,源自於2020年2月14日情人節的「Passenger旅。課」演唱會開始,一連3天台北小巨蛋的首發引爆,當時帶給樂迷回味無比的視聽饗宴,可惜緊接新冠肺炎疫情升溫,讓這場演唱會成為台北小巨蛋的倒數第二場活動。同年年底「Passenger旅。課」重新整裝,於高雄漢神巨蛋登場,舞台設計全部換新,重回樂迷懷抱。無奈隨後又經歷疫情蟄伏,A-Lin以全新專輯《LINK》於2022年出發,將演唱會升級為2.0版「A-Link with Passengers」重回台北小巨蛋,舞台設計二度換新,並返場高雄巨蛋。如今歷經近50站的更迭,收穫全球近百萬人的掌聲,宣布舞台第三度全新設計,A-Lin將以2025演唱會「A-LINK WITH PASSENGERS-最終站」在跨入2025年開春之際,再度返場台北小巨蛋,令樂迷都期待不已。除了忙於工作,A-Lin最近還迷上泰拳課程,只要一有空檔就直奔拳擊教室,她憶及當時「只是想要動一動身體」,加上看到好友Matzka夫婦的po文「特別心動,就跟他們一起上了。」目前拳齡近2個月,每次去打1小時,若有空的話最少一星期都去給教練教一次,她還透露「公主」戴愛玲是陪打第一名,「愛玲也是在我熱情邀約下,開始打拳。」