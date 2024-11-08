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▲A-Lin巡演「A-LINK WITH PASSENGERS」幾經波折，如今經歷近50站，終於要邁向終點。（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后A-Lin今（8）日宣布，將以A-Lin 2025演唱會「A-LINK WITH PASSENGERS－最終站」於明年1月17日、18日一連兩天返場台北小巨蛋，與小怪獸們一起迎接小龍新年，而歷時5年的「A-LINK WITH PASSENGERS」，陪伴大家走過疫情，遊歷亞、美、澳洲近50座城市，如今即將迎來盛大的畢業典禮，讓A-Lin覺得既欣慰、又淡淡不捨，她也在此巡演中終於封后，拿下實至名歸金曲歌后，「希望大家以旅客身分再進一次小巨蛋，重溫我們精彩絕倫的旅課，畢業旅行囉。」細數A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS」系列巡演，源自於2020年2月14日情人節的「Passenger旅。課」演唱會開始，一連3天台北小巨蛋的首發引爆，當時帶給樂迷回味無比的視聽饗宴，可惜緊接新冠肺炎疫情升溫，讓這場演唱會成為台北小巨蛋的倒數第二場活動。同年年底「Passenger旅。課」重新整裝，於高雄漢神巨蛋登場，舞台設計全部換新，重回樂迷懷抱。無奈隨後又經歷疫情蟄伏，A-Lin以全新專輯《LINK》於2022年出發，將演唱會升級為2.0版「A-Link with Passengers」重回台北小巨蛋，舞台設計二度換新，並返場高雄巨蛋。如今歷經近50站的更迭，收穫全球近百萬人的掌聲，宣布舞台第三度全新設計，A-Lin將以2025演唱會「A-LINK WITH PASSENGERS－最終站」在跨入2025年開春之際，再度返場台北小巨蛋，令樂迷都期待不已。除了忙於工作，A-Lin最近還迷上泰拳課程，只要一有空檔就直奔拳擊教室，她憶及當時「只是想要動一動身體」，加上看到好友Matzka夫婦的po文「特別心動，就跟他們一起上了。」目前拳齡近2個月，每次去打1小時，若有空的話最少一星期都去給教練教一次，她還透露「公主」戴愛玲是陪打第一名，「愛玲也是在我熱情邀約下，開始打拳。」