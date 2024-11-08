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▲何依霈表示，早在分手後就已經和霍女處理共同財務責任。（圖／記者李政龍攝）

▲何依霈（右）透露，和老公龍語申（左）結婚之後，霍女仍不斷騷擾，讓她不知該如何是好。（圖／翻攝自龍語申臉書）

八點檔女星何依霈近來被三立霍姓女副導指控，2人祕戀多年，霍女原本存了千萬元的存款，在分手後卻只剩千元，因此霍女氣得提出訴訟，要求何依霈返還「不當得利」728萬餘元。對此，何依霈在臉書貼出聲明反擊，承認雙方曾交往過，但為了不影響2人後續的生活，他們分手時已處理了共同財務責任，「難道只因我是公眾人物，9年多的交往裡，所有費用都該由我一人承擔？」並列出種種不合理的部分，還稱霍女分手後不斷騷擾，讓她非常崩潰。何依霈在臉書坦承曾和霍女交往過，並說「愛情不該受到性別的束縛，性別更不應成為被威脅或恐嚇的理由」，強調2人交往的9年時間，對她來說意義非凡，2022年8月分手後，雙方各自找到新伴侶，為了不影響彼此的新生活，於是她們在分手時協商處理共同的財務責任，也在1年內完成財務清算，彼此不再有金錢上的瓜葛，「甚至，當時因霍某急需資金，我主動申請貸款，以便儘早將資金轉給她。至今，我仍在償還這筆貸款。」何依霈也說明，2人交往期間的日常開銷都說好要共同承擔，支出決定也是雙方共同討論的，「所以我真的沒想過，對方會莫名在分手且財務結清後，繼續以交往時的支出向我索取錢財，難道只因我是公眾人物，9年多的交往裡，所有費用都該由我一人承擔？談個戀愛不論是否走到最後，都需要在分手後為她下半生花費直接買單？」何依霈表示，霍女去年11月得知她和丈夫龍語申結婚後，還開始不斷透過電話和訊息騷擾她，甚至騷擾她身邊的親友，以毫無根據的指控，波及到她親友的日常生活；今年8月霍女還以分手後累積的個人債務，向她勒索200萬元，且不斷提高勒索金額，「揚言如果我不給她這筆錢，她將公開我曾與同性交往的經歷，意圖藉此影響我的家庭與事業。」何依霈透露，因為霍女不斷透過粉專公開騷擾，讓她深感困擾，所以才會封鎖對方，未料對方之後卻跑到她的工作場地持續騷擾，但即使她已經封鎖霍女，經紀人也透過LINE、電話等方式請霍女停止騷擾，並建議以合法途徑解決，最後事情仍被鬧大，讓何依霈相當無奈，「看到事態發展至此，我深感遺憾。無論如何，我依然衷心祝福她一切安好。」