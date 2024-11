我是廣告 請繼續往下閱讀

(中央社華盛頓8日綜合外電報導)美國前總統川普即將重返白宮,「新聞週刊」報導,現年51歲、台灣出生的聯邦第五巡迴上訴法院法官何俊宇被看好可能成為首位台裔美國大法官。美國「新聞週刊」(Newsweek)6日報導,兩位立場最保守大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)和阿利托(Samuel Alito)可能面臨交棒呼聲,讓保守派司法新血可於第2個川普任期內接手。紐約大學法律倫理學教授基勒斯(Stephen Gillers)告訴新聞週刊:「湯瑪斯76歲,阿利托74歲。若川普勝選而且共和黨控制參議院,未來兩年湯瑪斯和阿利托將面臨退休的龐大壓力,以便由40多歲,可以做3、40年的人選取代。」今年9月,紐約大學法學教授丘伊(Stephen Choi)與維吉尼亞大學(University of Virginia)法學教授古拉提(Mitu Gulati)發表針對聯邦法官工作效率和影響力的深入研究,排名前10的法官當中有9位是川普第一次執政期間任命的。丘伊和古拉提指出:「(媒體)討論的川普可能提名人選中,范戴克(Lawrence VanDyke)、何俊宇(James Ho)與鄧肯(Stuart Kyle Duncan)這3人經常被提及。」報導指出,丘伊和古拉提寫道:「何俊宇出眾之處在於兩方面,除了有更多人提到他之外,他看起來有刻意在爭取社會關注。自從擔任聯邦法官以來,他已針對諸如墮胎、宗教與擁槍權等熱門的敏感性議題,撰寫一系列引發熱議的異議意見和附隨意見。」他們還說,對於工作繁忙的聯邦上訴法院法官而言,在判決主文後還寫下異議意見及附隨意見的作法罕見。何俊宇1973年生於台北。報導指出,如果美國最高法院有位台裔大法官,堪稱力挺台灣面對中國文攻武嚇的最強有力表態。何俊宇任職德州的聯邦第五巡迴上訴法院(Fifth Circuit Court of Appeals),立場相當保守。他目前和妻子艾莉森(Allyson N. Ho)及一對龍鳳胎兒女住在達拉斯(Dallas)。他曾任湯瑪斯的法官助理,也曾擔任格信律師事務所(Gibson Dunn & Crutcher LLP)德州達拉斯分所合夥人。保守的「聯邦主義者協會」(Federalist Society)官網這麼介紹何俊宇:「他打贏為數眾多訴訟,包括在美國最高法院3起產生重大影響的案子。」聯邦主義者協會官網指出,他曾任德州總律師(solicitor general),而且是「唯一獲美國最高法院邀請,表達州法律見解的總律師」。他也曾在德州大學(University of Texas)法學院擔任兼任教授。(譯者:曹宇帆/核稿:何宏儒)1131108