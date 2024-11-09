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▲本週六日基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（圖／中央氣象署提供）

秋颱大爆發！雖目前中度颱風銀杏已進入南海，但今（9）日於菲律賓東方海面仍再有熱帶性低氣壓（TD27）生成，最快將在明天增強為颱風，預測未來路徑以西行通過呂宋島北部陸地機會最高，強度較弱、距離遠，對台灣影響有限。天氣部分要把握週末最後好天氣，接下來下週一、二（11、12日）東北季風再增強，各地降雨增多、溫度略降。「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒預報指出，目前中度颱風銀杏已進入南海，未來將持續朝越南方向前進並於下週二(12日)減弱消散，對臺灣沒有太直接的影響了。而今日於菲律賓東方海面仍有新的熱帶性低氣壓（TD27）生成，未來1-2日有機會增強為今年第23號颱風桔梗，預測未來路徑以西行通過呂宋島北部陸地機會最高，初步來看，該系統預測的強度及路徑都較銀杏颱風偏弱且偏南，可能帶來的降雨及風浪影響就會比較有限了。下週北方冷高壓勢力偏弱，副熱帶高壓邊緣勢力仍有西伸至臺灣附近的跡象，易導致菲東海面若有熱帶系統生成，那將有較高機率西行朝呂宋島或巴士海峽一帶靠近，下週須持續觀察南方熱帶系統生成及變化可能。天氣部分，周末東北季風隨北方高壓東移而減弱，南來的水氣雲層也會隨南海的銀杏颱風逐漸遠離而減少。各地天氣將好轉且回溫，北部及東部天氣多雲時陰短暫陣雨，降雨局限迎風面北海岸至東北角一帶，預測高溫約攝氏25到29度，低溫約攝氏22到24度。中南部大致為晴時多雲，預測高溫約攝氏29到32度，低溫約攝氏22到25度，日夜溫差較大。下週一、二（11、12日）東北季風再略增強，林孝儒分析，天氣以迎風北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。很快的下周三東北季風減弱，至後續幾日將轉為偏東風環境，基本上各地氣溫會再回升，僅早晚有涼意，背風西部天氣仍較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。