雙11來臨，各家旅遊平台也於11月11日推出超狂優惠，多家推出機票滿一送一，像是易飛網將有「九州機票」買一送一，旅天下「韓國首爾5日計畫機票」也有買一送一，「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」也都買一送一，而樂天旅遊則有日本住房最低下殺2折。另外Klook、Kkday也有多個包含大阪環球影城等景點門票，將有買一送一限量優惠。
📍旅天下聯合國際旅行社
於11月11日推超狂優惠，於官網（按此）、全台門市推出「機票買一送一」、「機加酒自由行11,111元起」、「團體旅遊一口價」最低2萬1111元起多款優惠旅遊商品。而且下訂雙11活動任一商品，還贈送「JetFi eSIM 1GB」體驗序號。
其中機票部分，只要旅天下指定日期出發，「韓國首爾5日計畫機票」買一送一8,888元起，搭乘酷航波音788機型；「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」最低9,998元起也都買一送一；均含來回20公斤托運行李。還有現在炙手可熱的「越南富國島5日計畫機票」也買一送一11,111元起。
📍易飛旅遊（易飛網）
即日起至11月13日於官網（按此）推出「雙11好事成雙」線上狂歡季。「超值日本南北九州神秘機票（含稅）」、中越峴港5日等買一送一行程，上線不到1小時，全部秒殺完畢。特再加碼100組「九州買一送一機票」，將於11月11日上午11:11上線銷售，數量有限，售罄為止。
除此之外，還有「日韓東南亞萬元以上商品，每人折1,111元，再送1,111元旅遊金」、「日本九州團體指定商品，最高第二人折11,111元」、「歐洲指定商品，第二人最高折11,111元，每筆訂單加碼送3,000元旅遊金」、「機加酒自由行，兩人同行折1,111，再送每人一個BT21一卡通」等多種優惠。
📍Klook
雙11整點限量瘋搶買一送一，包含日本環球影城門票、東京晴空塔門票、香港迪士尼樂園門票、釜山通行證、越南太陽世界巴拿山門票、泰國水上市場一日遊、新北馥蘭朵烏來溫泉等，分別在11:00~20:00每個整點都各有一場，大多都是限量優惠，記得設定鬧鐘，整點時候上Klook活動網頁（按此）搶購。
📍KKday
從11月初線上旅展（按此）已預熱起跑，一路將下殺到雙11，同樣主打天天都有「買一送一」，且周周8折下殺優惠，並針對不同目的地推出滿額折抵，最高可省8,000元，「買一送一」會包含韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園等人氣樂園及景點，以及全球熱門一日遊專屬團行程，推薦富士山、京都、宿霧、福岡、首爾滑雪等，也有多國網路SIM卡、機場接送等。
KKday的必搶優惠還包含機票，主打日本、韓國、泰國免萬元的來回機票，推出樂桃航空沖繩4日、5日來回機票8,388元起，台灣虎航東京5日來回機票1萬888元起，真航空釜山大邱5日來回機票7,488元起，濟州航空釜山5日來回機票7,999元起，亞洲航空曼谷6日來回機票。
📍樂天旅遊
樂天旅遊「雙11」優惠活動（按此）期間為2024年11月8日上午9:00至2024年11月20日上午8:59止（台灣時間），還限定11日11日更有下殺5折的優惠券，搭配多種優惠一同使用，最低可降至原價2折。本次優惠的入住期限為2024年11月8日至2025年5月31日退房止。此次活動總共寄出三重優惠方案：
優惠方案一：飯店折扣折抵
不需優惠券，於樂天旅遊下訂合作飯店，於活動期間直接提供訂房優惠，折扣最低達原價4折。
優惠方案二：樂天旅遊85折優惠
活動期間樂天旅遊提供「平台獨家85折優惠券」，最高可折抵1萬5000日圓（逾台幣3,000元），可與優惠方案一的飯店提供折扣合併使用，等於可賺到低至原價34折優惠。
優惠方案三：官網活動網頁（按此）兩天將釋出限量五折起優惠券
▪️11月11日中午12:00，釋出限量300張五折優惠券，旅客最高可折抵5萬日圓（逾台幣1萬元），總和三重優惠後等於可低至原價2折。
▪️11月18日中午12:00，釋出限量200張65折優惠券：最高折抵3萬5,000日圓（逾台幣7,000元），總和三重折扣後可低至原價的26折。
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於11月11日推超狂優惠，於官網（按此）、全台門市推出「機票買一送一」、「機加酒自由行11,111元起」、「團體旅遊一口價」最低2萬1111元起多款優惠旅遊商品。而且下訂雙11活動任一商品，還贈送「JetFi eSIM 1GB」體驗序號。
其中機票部分，只要旅天下指定日期出發，「韓國首爾5日計畫機票」買一送一8,888元起，搭乘酷航波音788機型；「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」最低9,998元起也都買一送一；均含來回20公斤托運行李。還有現在炙手可熱的「越南富國島5日計畫機票」也買一送一11,111元起。
📍易飛旅遊（易飛網）
即日起至11月13日於官網（按此）推出「雙11好事成雙」線上狂歡季。「超值日本南北九州神秘機票（含稅）」、中越峴港5日等買一送一行程，上線不到1小時，全部秒殺完畢。特再加碼100組「九州買一送一機票」，將於11月11日上午11:11上線銷售，數量有限，售罄為止。
除此之外，還有「日韓東南亞萬元以上商品，每人折1,111元，再送1,111元旅遊金」、「日本九州團體指定商品，最高第二人折11,111元」、「歐洲指定商品，第二人最高折11,111元，每筆訂單加碼送3,000元旅遊金」、「機加酒自由行，兩人同行折1,111，再送每人一個BT21一卡通」等多種優惠。
📍Klook
雙11整點限量瘋搶買一送一，包含日本環球影城門票、東京晴空塔門票、香港迪士尼樂園門票、釜山通行證、越南太陽世界巴拿山門票、泰國水上市場一日遊、新北馥蘭朵烏來溫泉等，分別在11:00~20:00每個整點都各有一場，大多都是限量優惠，記得設定鬧鐘，整點時候上Klook活動網頁（按此）搶購。
📍KKday
從11月初線上旅展（按此）已預熱起跑，一路將下殺到雙11，同樣主打天天都有「買一送一」，且周周8折下殺優惠，並針對不同目的地推出滿額折抵，最高可省8,000元，「買一送一」會包含韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園等人氣樂園及景點，以及全球熱門一日遊專屬團行程，推薦富士山、京都、宿霧、福岡、首爾滑雪等，也有多國網路SIM卡、機場接送等。
KKday的必搶優惠還包含機票，主打日本、韓國、泰國免萬元的來回機票，推出樂桃航空沖繩4日、5日來回機票8,388元起，台灣虎航東京5日來回機票1萬888元起，真航空釜山大邱5日來回機票7,488元起，濟州航空釜山5日來回機票7,999元起，亞洲航空曼谷6日來回機票。
📍樂天旅遊
樂天旅遊「雙11」優惠活動（按此）期間為2024年11月8日上午9:00至2024年11月20日上午8:59止（台灣時間），還限定11日11日更有下殺5折的優惠券，搭配多種優惠一同使用，最低可降至原價2折。本次優惠的入住期限為2024年11月8日至2025年5月31日退房止。此次活動總共寄出三重優惠方案：
優惠方案一：飯店折扣折抵
不需優惠券，於樂天旅遊下訂合作飯店，於活動期間直接提供訂房優惠，折扣最低達原價4折。
優惠方案二：樂天旅遊85折優惠
活動期間樂天旅遊提供「平台獨家85折優惠券」，最高可折抵1萬5000日圓（逾台幣3,000元），可與優惠方案一的飯店提供折扣合併使用，等於可賺到低至原價34折優惠。
優惠方案三：官網活動網頁（按此）兩天將釋出限量五折起優惠券
▪️11月11日中午12:00，釋出限量300張五折優惠券，旅客最高可折抵5萬日圓（逾台幣1萬元），總和三重優惠後等於可低至原價2折。
▪️11月18日中午12:00，釋出限量200張65折優惠券：最高折抵3萬5,000日圓（逾台幣7,000元），總和三重折扣後可低至原價的26折。