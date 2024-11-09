秋颱大亂鬥！中央氣象署預報指出，熱帶性低氣壓TD27和TD28今（9）日陸續生成，最快明（10）日就有機會生成今年第23號「桔梗」颱風、第24號「萬宜」颱風，並且後續還有熱帶擾動發展跡象，後續路徑距離台灣不會太近，不過路徑仍有變數，氣象專家表示，當擾動預估順著副高駛流，西移到菲律賓東方近海時，若剛好有冷高壓南下，則有機會朝台灣靠近，預報還需要進一步觀察。
中央氣象署預報員張竣堯預報指出，銀杏颱風向南移動並遠離台灣，對台灣天氣已經沒有影響。而今（9）日凌晨2時熱帶性低氣壓TD27生成，目前位於菲律賓東方海面，預估將朝西北西移動將通過呂宋島，離台灣不會太近，不過後續路徑仍有變數，不排除有機會見間接影響到台灣可能。
另一個熱帶性低氣壓TD28則是在今日上午8點生成，位於關島東方海面，預估路徑將向西移動，位置距離台灣遙遠，強度不會維持太久。TD27和TD28預計最快在明天或下週一有機會增強成為颱風，將依照生成的順序，取名為「桔梗」颱風、「萬宜」颱風，並且南邊還有另一個熱帶惹動發展，並向西移動。
張竣堯表示，11月秋颱陸續生成，根據統計，過去11月平均有2到3個颱風生成，以近幾年來說，今年11月颱風偏多。
此外，氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，TD27、TD28，預計在未來24小時內，有機會發展為今年第23、24號颱風，分別是桔梗、萬宜，路徑預估短期內受副高勢力導引，都還是穩定向西移動，來台灣機率較低。
粉專也提到，除非路徑順著副熱帶高壓駛流，西移到菲律賓東方近海時，剛好有西風槽東移（冷高壓南下），才有機會被往北勾走，進而往台灣方向接近，不過這季節擾動、颱風本來就不利於往台灣接近，若真的靠近台灣真的需要天時、地利，先觀望就好，不用太擔心。
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另一個熱帶性低氣壓TD28則是在今日上午8點生成，位於關島東方海面，預估路徑將向西移動，位置距離台灣遙遠，強度不會維持太久。TD27和TD28預計最快在明天或下週一有機會增強成為颱風，將依照生成的順序，取名為「桔梗」颱風、「萬宜」颱風，並且南邊還有另一個熱帶惹動發展，並向西移動。
張竣堯表示，11月秋颱陸續生成，根據統計，過去11月平均有2到3個颱風生成，以近幾年來說，今年11月颱風偏多。
此外，氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，TD27、TD28，預計在未來24小時內，有機會發展為今年第23、24號颱風，分別是桔梗、萬宜，路徑預估短期內受副高勢力導引，都還是穩定向西移動，來台灣機率較低。
粉專也提到，除非路徑順著副熱帶高壓駛流，西移到菲律賓東方近海時，剛好有西風槽東移（冷高壓南下），才有機會被往北勾走，進而往台灣方向接近，不過這季節擾動、颱風本來就不利於往台灣接近，若真的靠近台灣真的需要天時、地利，先觀望就好，不用太擔心。