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▲B1A4孔燦（左起）、燦多、CNU相隔7年在台辦專場演出。（圖／記者吳翊緁攝）

▲孔燦、燦多、CNU坦言出道13年「體力大不如前」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲孔燦、燦多、CNU可以來台見粉絲，感到非常開心。（圖／記者吳翊緁攝）

▲孔燦今天在記者會上話比較少。（圖／記者吳翊緁攝）

韓團B1A4繼7月來台參加拼盤演唱會後，成員孔燦、燦多、CNU（信宇）今（9）日相隔3個月再度來台，這次還是舉辦專場活動《2024 B1A4 13th Anniversary Fan Concert <13ANA=DAY> IN TAIWAN》，他們也抽空舉辦記者會聊聊近況，聽到台灣居然有「香菜汁」，雙雙瞪大眼睛不敢相信：「誰會喝這種東西啦？」但聽到可以排毒，才釋懷表示願意喝看看。B1A4是2011年4月23日出道的5人團體，原本成員有CNU（信宇）、Baro、燦多、孔燦、振永，後來Baro跟振永陸續離開，現在團體為3人體制。而他們的團名由來，是因為原本團員中有1名血型B型和4名A型血，因此取名為B1A4。他們出道初期推出過不少膾炙人口的作品，包含《SOLO DAY》、《Sweet Girl》、《good night》等，2012年在日本活動與粉絲互動時，更創下6小時的握手會時間，這在當年的日本娛樂粉絲化文化中相當罕見，所以除了打下南韓演藝圈的市場，日本也收穫不少粉絲。3個月前，B1A4相隔7年久違來台，有特地去逛台北101、吃小籠包，這趟寶島行有時間的話，想再去台北走走逛逛。聊到吃的，之前不敢吃香菜的燦多，今天透露因為參加節目的關係，跟前輩一起吃過香菜，「從那時候就喜歡上香菜了，料理有香菜之外，現在我會另外點來吃，現在非常喜歡香菜！」記者笑虧這是他出道13年「最大的成長」，燦多大笑：「對！可以這麼說！」講到香菜，媒體還建議他們可以試試「香菜汁」，燦多聽到居然有這樣的飲品，雙眼瞪大直呼不敢相信，「這不是每一位都愛喝的吧？」詢問願意挑戰嗎？他信心表示：「不會怕，但沒人想喝的，為什麼我要喝啊？？？我是好奇那味道啦，可以嘗試看看。」有記者默默補一句「可以排毒喔」，CNU也大笑表示：「啊～～我很需要排毒！」他們出道至今13年，坦言體力不如過往「優越」，最名顯的就是燦多，CNU表示：「不管怎麼說，體力跟以前比，確實會有點不一樣，但有努力運動讓體力變好，大家都很努力準備，要說的話，不好說是誰...」他跟孔燦就望向坐在中間的燦多，燦多就拿起麥克風反駁：「我不知道他們是指誰啦，因為我以前的體力很優越，不是只是好，跟優越比的話，現在沒那麼優越，大家才這樣說，我現在早上會去訓練，粉絲看到一定會嚇到！」聊到韓國演藝圈的文化，孔燦、燦多、CNU不太適應現在的「舞蹈Challenge」，燦多甚至會避免被其他藝人邀約，結束工作後秒躲到休息室，「現在的問話，我每次在休息室看到就會躲起來，很怕被邀請一起跳，但其他2位（孔燦、CNU）很努力在跳，我就覺得他們好厲害，我還在適應這個文化」。躲起來是因為體力嗎？燦多作勢生氣反駁：「絕對不是！」雖然他是E人（外向），但是再怎麼外向，仍需要時間去習慣，「我希望這陣子能適應，下次回歸再跳很多挑戰。不過大家都好厲害，怎可能音樂一來，跳跳跳就會了？因為現在的偶像都很厲害，學一下就會了耶！」燦多順便解釋不接受挑戰的原因，是怕毀了別的藝人的影片品質，「我是會感到有點抱歉，其實這東西跳完還要上傳，跳好上傳才是雙贏的結果，我怕大家花時間拍攝，但我怕我跳不好、品質不好，會感到抱歉」。B1A4將於明（10）日晚上6點在台大體育館一樓舉辦粉絲見面會，3位成員透露這次有準備台灣歌迷喜愛的過往熱門歌曲，請大家敬請期待。