我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長壽音樂劇《歌劇魅影》演出35年,在紐約百老匯票房收入排到史上第3名,近14億美元(約451億元新台幣)。(圖/美聯社/達志影像)

▲即將在台上映的電影《魔法壞女巫》,改編自紐約百老匯近20年最熱賣的大戲,舞台演出的票房總收入已破16億美元。(圖/摘自IMDb)

▲亞莉安娜(左)和辛西亞艾利沃扮演《魔法壞女巫》的兩位女主角。(圖/摘自IMDb)

好萊塢不少歌舞大片都是根據賣座音樂劇改編,但經過統計之後,近40年來,票房數字最高的10大名音樂劇是哪些?台灣觀眾可能會很詫異,冠軍竟非上演場次最多的《歌劇魅影》,或是同樣知名的《悲慘世界》,而是迪士尼動畫電影改編的《獅子王》,亞軍則是電影版近期要盛大上映的《魔法壞女巫》,《歌劇魅影》僅排名第3,而且只有這3齣戲的百老匯總票房超過10億美元(約322億元新台幣)大關,《獅子王》更是唯一破20億美元(約645億元新台幣)的王者。紐約百老匯是全球知名的舞台劇重鎮,要在此成為最賣座的大戲,有一點很重要:吸引在地居民外的觀光客,讓來自美國各地和世界各國的觀光客到紐約旅遊都記得要去買票欣賞。《歌劇魅影》有很長的時間就是靠觀光客在撐票房,《獅子王》對遊客也有這麼大的吸引力。曾經是「1990年代4大名劇」之一的《悲慘世界》暫居百老匯票房總收入榜的第10名,約為5億1479萬美元(約166億元新台幣),堪稱古典史詩名著改編成音樂劇的經典。第9名《紐澤西男孩》,講述曾當紅的「四季」合唱團生平故事,也是累積了5億多美元票房,靠人人耳熟能詳的〈Can't Take My Eyes Off You〉等名曲吸引一堆樂迷捧場,也曾有克林伊斯威特執導的電影版,可是台灣沒有上戲院。第8、7、6名分別是台灣觀眾熟悉的《媽媽咪呀!》、《阿拉丁》和《芝加哥》,賣座都超過6億美元(約193億元新台幣)。第5名是《南方四賤客》原創雙人組打造的音樂喜劇《摩門經》,走類似的「超級政治不正確」風格。第4名《漢密爾頓》,用獨特的手法將美國開國元勳的生平透過人物之間的對話、辯證(當然唱的不少)呈現出來,百老匯演出的錄影實況已在Disney+上架,原創人林曼紐米蘭達也是迪士尼近幾年主打大將,《海洋奇緣》系列和《小美人魚》真人版都有他創作的歌曲。擠下《歌劇魅影》(近14億美元)、高居亞軍的《魔法壞女巫》,是從著名童書《綠野仙蹤》和根據其改編的經典名片所衍生出的前傳,內容比《綠野仙蹤》黑暗一些,但歌曲動聽、場面氣派,還有壯觀的舞台特效,自從在百老匯推出就造成轟動,熱賣超過20年,票房累積過16億美元(約516億元新台幣)。近日由此劇翻拍的電影版就要在全球上映,萬千粉絲期待,樂壇小天后亞莉安娜、曾入圍奧斯卡最佳女主角的辛西亞艾利沃分飾兩位主角葛琳達與艾法芭,首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊演校長,不只賣座可期,也被看好有進軍獎項的機會。