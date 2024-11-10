好萊塢不少歌舞大片都是根據賣座音樂劇改編，但經過統計之後，近
40年來，票房數字最高的10大名音樂劇是哪些？台灣觀眾可能會 很詫異，冠軍竟非上演場次最多的《歌劇魅影》，或是同樣知名的《悲慘世界》，而是迪士尼動畫電 影改編的《獅子王》，亞軍則是電影版近期要盛大上映的《 魔法壞女巫》，《歌劇魅影》僅排名第3，而且只有這3齣戲的百老匯總票房超過10億美元（約322億元新台幣）大關，《獅子王》更是唯一破20億美元（約645億元新台幣）的王者。
觀光客成重要命脈 想狂賣不能只靠紐約在地人
紐約百老匯是全球知名的舞台劇重鎮，要在此成為最賣座的大戲，有
一點很重要：吸引在地居民外的觀光客，讓來自美國各地和世界各國 的觀光客到紐約旅遊都記得要去買票欣賞。《歌劇魅影》 有很長的時間就是靠觀光客在撐票房，《獅子王》對遊客也有這麼大 的吸引力。
曾經是「1990年代4大名劇」之一的《悲慘世界》暫居百老匯票
房總收入榜的第10名，約為5億1479萬美元（約166億元新台幣），堪稱古典史詩名著改編成音樂劇的經典。第9名 《紐澤西男孩》，講述曾當紅的「四季」合唱團生平故事，也是累積 了5億多美元票房，靠人人耳熟能詳的〈Can't Take My Eyes Off You〉等名曲吸引一堆樂迷捧場，也曾有克林伊斯威特執導的電影 版，可是台灣沒有上戲院。
第8、7、6名分別是台灣觀眾熟悉的《媽媽咪呀！》、《阿拉丁》
和《芝加哥》，賣座都超過6億美元（約193億元新台幣）。第5名是《南方四賤客》原創 雙人組打造的音樂喜劇《摩門經》，走類似的「超級政治不正確」 風格。
第4名《漢密爾頓》，用獨特的手法將美國開國元勳的生平透過人物
之間的對話、辯證（當然唱的不少）呈現出來，百老匯演出的錄影實 況已在Disney+上架，原創人林曼紐米蘭達也是迪士尼近幾年 主打大將，《海洋奇緣》系列和《小美人魚》 真人版都有他創作的歌曲。
《綠野仙蹤》前傳超夯 在百老匯紅超過20年
擠下《歌劇魅影》（近14億美元）、高居亞軍的《魔法壞女巫》，是從著名童書《綠
野仙蹤》和根據其改編的經典名片所衍生出的前傳，內容比《綠野仙蹤》 黑暗一些，但歌曲動聽、場面氣派，還有壯觀的舞台特效， 自從在百老匯推出就造成轟動，熱賣超過20年，票房累積過16億美元（約516億元新台幣）。
近日由此劇翻拍的電影版就要在全球上映，萬千粉絲期待，樂壇小
天后亞莉安娜、曾入圍奧斯卡最佳女主角的辛西亞艾利沃分飾兩位主 角葛琳達與艾法芭，首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊演校長， 不只賣座可期，也被看好有進軍獎項的機會。
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紐約百老匯是全球知名的舞台劇重鎮，要在此成為最賣座的大戲，有
曾經是「1990年代4大名劇」之一的《悲慘世界》暫居百老匯票
第8、7、6名分別是台灣觀眾熟悉的《媽媽咪呀！》、《阿拉丁》
第4名《漢密爾頓》，用獨特的手法將美國開國元勳的生平透過人物
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擠下《歌劇魅影》（近14億美元）、高居亞軍的《魔法壞女巫》，是從著名童書《綠
近日由此劇翻拍的電影版就要在全球上映，萬千粉絲期待，樂壇小