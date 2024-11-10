我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒千葉羅德海洋（Lotte Marines）隊已經批准投手佐佐木朗希（23歲）透過入札制度（posting system）挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。美國媒體《今日美國》（USA Today）記者Bob Nightengale在個人社群網站上表示，儘管「」，他還稱讚佐佐木是「純粹以投球天賦來說，是世界上最佳」。與Nightengale一同報導的還有《紐約郵報》的資深記者喬恩·海曼Jon Heyman，他也表示道奇是佐佐木最有可能的下家。然而，也存在著不同的觀點，ESPN記者Jeff Passan指出，儘管佐佐木朗希和道奇緊密聯繫，但現在下定論還為時過早，他提到由達比修有效力的聖地牙哥教士隊也是潛在選項之一。道奇隊對佐佐木早有關注。球隊運營總裁Andrew Friedman多次前往日本實地觀察他的表現，在本季最後一場對樂天金鷲的比賽也有去看。當被美國媒體問到佐佐木的投球表現時，Friedman僅簡短回應「投得很好」，並以「壽司很好吃」來輕描淡寫地回避了更深入的問題。佐佐木朗希目前效力於日本職棒（NPB）千葉羅德海洋隊。他在2020年正式開始職業生涯開始後迅速吸引了廣泛的關注，他的驚人球速。他的直球速度能達到時速100 mph（約161公里/小時），甚至在2022年創下單場19次三振並連續投出13名打者的紀錄，成為當今最受矚目的年輕投手之一。佐佐木出身於岩手縣，從高中時期就已經展現出驚人的實力，高三時在全國高中棒球錦標賽（甲子園）投出160公里的速球。儘管由於2011年東日本大震災的影響，他的家鄉受創嚴重，佐佐木並未因此放棄棒球夢，而是在日本棒壇快速崛起。除了速球外，他還擁有犀利的變化球，讓他被稱為「令和怪物」。目前，佐佐木正計劃挑戰美國職棒大聯盟，並預計會受到多支球隊的青睞，特別是洛杉磯道奇隊等強隊。許多棒球專家認為，他有可能成為下一個在大聯盟取得成功的日本投手接班人。