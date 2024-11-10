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▲Ryu（右）和Yuma（左）的YT頻道《Ryuuu TV》深受觀眾喜愛，擁有181萬人次訂閱。（圖／《Ryuuu TV》YouTube）

▲Tommy被指控介入Yuma和Ryu的婚姻，成為小王，重挫鄰家男形象。（圖／Tommy臉書）

▲女畫家姓秦，是中國人，目前在日本武藏野美術大學就讀。（圖／女畫家IG）

網紅Ryu、Yuma夫妻檔經營的YT頻道「Ryuuu TV」深受粉絲喜愛，訂閱數高達181萬。然而近來夫妻倆傳出婚變，昨（9）日被指為小三的女畫家出面出抖出是Yuma先和日籍YouTuber Tommy外遇，自己再認識Ryu。這起跨國4角戀越演越烈，令外界霧裡看花，「小三」、「小王」的身分也紛紛遭粉絲肉搜起底。YouTube頻道「Ryuuu TV」由住在日本的馬來西亞人Ryu，和曾至台灣留學的日本人Yuma組成，兩人從留學時期一起打拚，2017年Ryu向Yuma求婚，夫妻倆接著一起創業、買房。而頻道內容主要是分享日本的社會文化現象、日文教學影片及日常紀錄等，創立至今9年已有181萬人次訂閱。不過近期卻被粉絲發現兩人不再頻繁出現在影片中，合照、互動劇減，令粉絲紛紛擔憂他們的關係，如今再爆出「4角戀」風波，也讓外界不勝唏噓。而被中國女畫家爆出與Yuma外遇的Tommy（富田克將），大學三年級時來台灣當了2週的交換學生，被台灣人的熱情所吸引，因此便決定要長住下來。後來與日籍YouTuber三原慧悟、JUN醬共同創立YT頻道「三原JAPAN」。2020年初Tommy從團體「三原JAPAN」畢業，單飛後獨立開設個人頻道「TommyTommy Japan」，內容主要呈現日人體驗台人文化、深度介紹日本文化等內容，也經常和網紅劉沛、HOOK、酷合作，並組成團體「互酷沛米」。Tommy以鄰家大哥哥的形象累積不少男女粉，如今從人設優質的陽光大男孩，變成破壞他人婚姻的小王，刷新眾人三觀。至於被指為小三的女畫家，身分也遭到外界起底，她姓秦，是中國人，IG自我介紹寫著就讀過西安美術學院，目前人在日本就讀武藏野美術大學。而女畫家原先IG是公開帳號，遭到不少人湧入帳號狂轟後，她開始把自拍照刪除，目前關閉為私人帳號了。