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▲Ryu上個月曾發文透露踝關節骨折，左下角還寫下「靜夜思」3字。（圖／Ryu IG）

▲女畫家本名疑似與Ryu當時寫下的「靜夜思」重複2字。（圖／女畫家 IG）

▲Ryu（右）、Yuma（左）在2週前的新片中互動已經略顯生澀，而Ryu在影片中疑似插入小三畫面也讓粉絲相當不滿。（圖／YouTube Ryuuu TV ）

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu、Yuma近日爆出情變，傳出疑似是因男方出軌中國秦姓女畫家。粉絲紛紛扮起偵探，挖出過往兩人曖昧證據，其中有人發現Ryu上個月初似乎在IG偷偷示愛女畫家，他在限動寫上「靜夜思」3字，疑似與女畫家本名「QINSIJING（秦思靜）」重複2字，如今限動再被挖出，令大批粉絲直呼噁心。Ryu上個月初在IG限動發文，他曬出腳踝包著紗布的照片，透露自己踝關節骨折，而畫面左下角還寫著「靜夜思」3個字。而近日出軌風波越演越烈，粉絲發現被指小三的秦姓女畫家本名「QINSIJING（秦思靜）」剛好與Ryu當時寫下的「靜夜思」重複2字，不少人見狀後紛紛痛批：「隔空傳情？好誇張」、「喜歡這種偷偷摸摸、只有他們才懂密碼的感覺嗎」、「好噁心」、「原來這時候的靜夜思是這個意思嗎」、「原來是想表達掛念小三，在家連裝都不裝了！」此外，還有人發現「Ryuuu TV」2週前上傳1支介紹關西六甲山的影片，然而在8分25秒的畫面中，出現1名長髮女子的身影，該名女子並不是Yuma，此舉也引來粉絲怒批：「真的非常惡劣，在未公布分開訊息之下，公開自己新的豔遇，不顧曾經另一半的心情」、「我是你們的老粉絲，現在真的非常氣憤又難過，看到Ryu在影片放小三的片段真的覺得太超過了，非常令人不舒服，真的不要把網友當白癡耍欸！」