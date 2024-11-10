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▲秦嵐的新造型引來許多人批評，被外界嫌老、像大媽。（圖／微博）

▲秦嵐（左）和魏大勛（右）2022年被爆出姐弟戀，不過近期傳出分手消息。（圖 / 秦嵐、魏大勛微博）

▲秦嵐在《延禧宮略》中出演「富察皇后」一角，有「最美皇后」的封號。（圖／八大提供）

45歲中國女星秦嵐在古裝劇《延禧攻略》中飾演性格溫婉、端莊的「富察皇后」一角，被外界封為「最美皇后」。近日秦嵐為新戲剪了齊耳短髮，有粉絲將秦嵐在劇組的照片PO上網後，卻慘遭不少人譏諷「像50歲大媽」。秦嵐近期為了拍攝新劇《平等之門》，剪了一頭乾淨俐落感的齊耳短髮，有粉絲將秦嵐在劇組拍戲的花絮照放上微博，沒想到卻引來許多人批評。畫面中秦嵐臉部因少了髮型的修飾，看上去略顯臃腫、五官也明顯被放大，不少人直呼她的女神光芒全消散：「這髮型真不好看」、「不是老氣，是土氣」、「像50歲大媽」、「有老人味了。」不過仍然有粉絲出面緩頰，認為這是她為了貼近角色而需要的造型，「這樣才敬業，演員的頭髮本來就是為角色而服務」、「角色需要，總會美回來的」。2022年底秦嵐與小10歲的男星魏大勛爆熱戀，雙方雖未正面回應，但被外界視為默認。今年6月，有消息傳出魏大勛向秦嵐求婚，不過秦嵐似乎沒那麼快想定下來，選擇拒絕對方。近期更有人爆料兩人已經很久沒見面，「應該是分手了」，不過消息皆未被證實。