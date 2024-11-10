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▲陳謙文（右）與江國賓（左）同台對戲，將上演「偷驗DNA」戲碼。（圖／三立提供）

▲陳謙文（右）與王樂妍在《願望》再度同台飆戲。（圖／三立提供）

男星陳謙文前陣子忙於新單曲宣傳和演唱會，近日終於加入三立8點檔《願望》，他在劇中飾演江國賓的富二代兒子，集團長子的身分讓他遭遇綁架事件，還將掀起一波身世之謎。此外，陳謙文和緋聞女友王樂妍又再次同台演出，因角色設定，這回陳謙文改叫王樂妍「阿姨」，結果秒換來對方一記白眼，雙方互動相當有趣。陳謙文在劇中釋被綁架後隱藏身分的主治醫生，他的出現將掀起一波身世之謎，挑起江國賓與江宏恩的血緣之爭，究竟誰才是陳謙文的親生父親，高潮迭起的劇情發展引發外界期待。對於與江國賓對戲，陳謙文笑說充滿期待和熱情，「因為一直對他的演技深感敬佩和期待，這次終於有很多互動，可以感受到江國賓拍戲的精準跟細膩的程度」。此外，陳謙文也分享因碰到季節變化，加上劇組多人感冒，他進劇組1個禮拜就燒聲，還得使出渾身力氣說台詞，顯得有些吃力。值得注意的是，陳謙文又再度和緋聞女友王樂妍同台演出，他興奮表示：「我很開心可以一起再合作，比較好玩的是這次我要叫她阿姨。」陳謙文憶起有次排戲前，他對王樂妍說：「我要叫你阿姨耶！」對方馬上回：「不准叫！」結果排戲時，一直被王樂妍怒瞪。在陳謙文眼中，他認為王樂妍這次在劇中十分耀眼，且裝扮上有更不一樣的嘗試，由於兩人之前幾乎每一檔都演情侶，真謂是「萬年情侶」，這次粉絲們知道他們會同台後，還留言敲碗兩人能再演情侶。不過這次在劇中關係不同，陳謙文也相當期待未來會與這位「阿姨」擦出什麼火花。