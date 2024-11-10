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▲女畫家告白Ryu大喊：「最喜歡你了！」（圖／IG qin_sijing）

▲秦姓女畫家爆料是Yuma出軌在先，更表示自己沒有介入別人感情，但有介入兩人婚姻。（圖／IG qin_sijing）

▲網友在Dcard上起底兩人過去婚姻破裂早有內幕。（圖／Dcard）

在YouTube上經營「Ryuuu TV」的異國夫妻檔，由日籍的Yuma和大馬的Ryu組成，不過兩人近期卻深陷外遇風波，先是Ryu被爆料出軌中國秦姓女畫家，讓Ryu慘被罵翻，但後續女畫家翻轉輿論，聲稱是Yuma先外遇同為YTR的Tommy，讓外界霧裡看花，對此網友翻出Yuma和Ryu過往的影片互動，起底兩人婚姻破裂內幕，更難過表示：「早就名存實亡。」回顧Yuma和Ryu的雙外遇風波，先是中國秦姓女畫家日前曬出一張Ryu的自畫像，不僅標註了Ryu還寫下：「大好き（最喜歡你了）！」更放上愛心符號，引起網友暴動，紛紛痛批Ryu：「結婚拿到日本身分就跑？」、「這是什麼意思？外遇嗎？」事後女畫家便刪文並將社群設為不公開帳號。後續正宮Yuma發文回應網友：「我和Ryu的事情，最近讓大家一直感到擔心，真的很抱歉。」但因為目前的狀況持續在變化，所以無法向大家解釋，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」沒想到女畫家疑似是看到該篇貼文後，氣不過出面翻轉輿論，痛批是Yuma先外遇另一位YouTuber Tommy，更堅持自己沒有介入Ryu和Yuma的感情：「我判斷Ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」讓網友直呼整起爭議堪比八點檔劇情。而網友也紛紛翻出過往「Ryuuu TV」的影片，起底兩人的婚姻破裂內幕，「今年6月開始Ryuuu TV就有觀眾討論兩人互動降低，8月份Yuma頻道上了一個問答，那時候有說明平常沒有一起吃飯是因為Ryu要專注寫小說，9月到10月之間，網友大概在討論的點不外乎就是，是不是離婚了、還是分居，婚戒沒戴等等的各種猜測。」後續更揭露Ryu和Yuma漸漸開始零互動，「中間同時發生ryu 腳斷在家休養、Yuma跟朋友去旅遊，看得出來兩人都身心狀況不佳、期間兩人各自發文都隻字未提對方。」對此其他頻道粉絲也感嘆：「各位太入戲這些人的營業用人設，反正結論就是這兩位名存實亡，是為了什麼維繫婚姻只有他們自己清楚。」而不少粉絲也對於秦姓女畫家的作法十分不理解：「如果是決定好不離婚，可以有另一半，那畫家也不該自己公開關係，也要和對方討論才是」、「最要不得的就是小三那篇文，小三就小三理直氣壯什麼？」