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▲一封假冒成「監理機關」的電子郵件，內容還詳細說明步驟，連入網站也相當逼真。（圖／翻攝陳志金臉書）

▲監理站提醒，不會發送簡訊通知民眾「交通違規未繳納」，網站也要認明「gov.tw」結尾。（圖／翻攝監理站）

近年來詐騙集團的手段越來越花俏，讓民眾越來越難提防！近期陳志金醫師就收到了一封假冒成「監理機關」的電子郵件，內容還細心講解繳費步驟，彷彿就是針對有車族而來，而信件中的關鍵破綻也曝光了。ICU醫師陳志金近期在臉書粉專上分享，自己收到了一封自稱是監理站的信件，打開一看上面寫著，「業務中心發現您未處理違反交通管理事件，請於11/07之前盡快處理」，還寫上線上處理的超詳細操作步驟。但是由於陳志金平時沒有開車，所以才能一眼識破詐騙，但若是一般的機車、汽車族，很有可能就因此上當了。陳志金醫師也發現，從該信件的寄件地址，其實就能看出有詐。許多網友看完後也紛紛回應，「詐騙，我上禮拜也收到，真的仿很像」、「這種信件真的很容易騙到慌張的人或是長輩」、「我也有收過立馬打電話去監理站查詢」。針對近期詐騙電子郵件大量出現的情況，監理站也提醒，不會發送簡訊通知「交通違規未繳納」，請民眾勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。至於監理網站部分，也要認明「gov.tw」結尾。如有任何疑問，可以撥打165反詐騙專線查詢，亦可向各地區監理所站詢問。