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▲CNU、燦多、孔燦服裝以黃色系為主，一開場就以〈Beautiful Target〉嗨翻全場。（圖／記者陳明安拍攝）

▲三人大跳三振舞，讓全場嗨翻。（圖／記者陳明安拍攝）

韓團B1A4相隔7年再度來台辦專場，成員CNU、燦多、孔燦迎來13週年海外首場專場演出「2024 B1A4 13th Anniversary Fan Concert <13ANA=DAY> IN TAIWAN」 ，粉絲們擠滿台大體育館一樓場地，高舉黃色應援燈，現場一片黃色燈海，CNU、燦多、孔燦服裝也以黃色系為主，一開場就以〈Beautiful Target〉嗨翻全場，在challange環節更是大跳三振舞，不僅如此，還挑戰16蹲，最後卻只有孔燦撐到最後。CNU、燦多、孔燦一開場和粉絲打招呼，活潑的三人就讓全場嗨到不行，CNU喊道：「久違回到這裡開演唱會特別幸福，要玩得盡興，要有足夠的能量。」粉絲們也展現活力，尖叫聲幾乎要掀翻屋頂，在challange環節，孔燦先是跳了《MARU是小狗》，扮成小狗的無辜模樣融化粉絲們的心，而孔燦則性感大跳aespa的新歌《Whiplash》，再度讓全場沸騰，當他被問到：「為什麼要一直咬嘴唇？」燦多也裝傻：「我有咬嘴唇嗎？我不記得了耶！」接著三人分別表演BLACKPINK成員Rosé與美國歌手火星人布魯諾的夯曲《APT.》以及三振舞，其中三振舞更抓到其中精髓，要做事做到一半，突然開始跳舞，完美複製李珠珢，本來音樂結束，他們已經開始休息喝水，沒想到音樂再下，讓他們又慌張開始跳起來，連燦多都忍不住直呼：「我的汗滴得跟眼淚一樣。」不僅如此，三人還一起跳了《星期五晚上》的「16蹲」，跳到一半CNU、燦多就接連陣亡，只剩下孔燦跳完全程，等到結束，三人已經喘到不行，只能半倒在舞台上稍作休息，沒想到這時三振舞的音樂又響起，讓他們頓時崩潰大喊：「為什麼要這樣對我們？」不禁抱怨：「16蹲到底是誰做的？膝蓋好痛。」讓粉絲們笑翻。