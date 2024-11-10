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▲韓團B1A4出道13年，相隔7年再度來台辦專場。（圖／記者陳明安拍攝）

▲現場噴出黃色彩帶，加上粉絲應援的黃色燈海，畫面如夢似幻。（圖／記者陳明安拍攝）

▲B1A4賣力唱跳，滿滿誠意讓粉絲十分感動。（圖／記者陳明安拍攝）

韓團B1A4出道13年，成員CNU、燦多、孔燦相隔7年再度來台辦專場「2024 B1A4 13th Anniversary Fan Concert <13ANA=DAY> IN TAIWAN」 ，接連唱跳〈Lonely〉、〈BACK TO YOU〉等夯曲，更以標準中文獻唱〈想見你想見你想見你〉，粉絲準備的驚喜也讓成員們一秒淚崩。CNU、燦多、孔燦誠意滿滿，換上學生制服表演，截然不同的風格帥翻全場，並一連帶來多首歌曲，更合唱〈想見你想見你想見你〉，標準的中文咬字令人驚豔，聽見熟悉的語言，也讓粉絲激動不已，尖叫聲此起彼落，CNU也感性表示：「我們出道超過13年，跟粉絲度過很榮幸也很幸福。」當孔燦感嘆剩下最後一首歌了，不等口譯員翻譯，粉絲就發出哀號，讓CNU忍不住問：「怎麼會有我們說韓文大家也聽得懂的感覺？」當唱到〈IF⋯（只要有你）〉時，現場更噴出黃色彩帶，加上粉絲應援的黃色燈海，畫面如夢似幻，當全場熄燈，粉絲搖著手燈不停呼喚B1A4，舞台燈才亮起，CNU、燦多、孔燦再度上台，三人換上球衣接連帶來〈OK〉、〈SOLO DAY〉、〈BABY GOOD NIGHT〉，唱到〈SOLO DAY〉時他們走下來和粉絲擊掌互動，讓粉絲全都嗨翻，拿起手機對著偶像狂拍，舉起手希望能被觸碰到，成為整場表演高潮，氣氛嗨到最高點。粉絲也給偶像們大驚喜，獻上自製影片，想傳達7年來的思念，讓三人看到泣不成聲，粉絲也用韓文高喊：「我愛你！」CNU也透露他們情緒會如此激動的原因，「每次都很想念大家，但辦演唱會並不簡單，雖然一直想著粉絲，想儘早見面，但很抱歉因為能見面時間並不多，但也很感謝大家支持到現在，一直撐到現在都是你們的關係。」最後他們也準備了手寫信獻給粉絲，CNU嘗試以中文唸出信裡的內容，卻因為太不標準，口譯員還要再翻譯一次，讓全場笑翻，CNU也無奈直呼：「等一下，翻譯再幫我翻中文的話那是？」但他還是堅持唸完全文，讓粉絲十分感動，「我們要永遠在一起喔，我愛你們！」最後他們拿著粉絲送的應援手幅帶來〈當你呼喚我的名字時〉，為美好的夜晚做結束。