今（11）日東北季風增強，不只氣溫偏涼，迎風面的北台灣也出現明顯降雨，中央氣象署一早發布「大雨特報」，提醒基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生的機率，且雨勢一路會延續到晚上，適逢上班時間，請民眾出門攜帶雨具、留意安全。

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⚠️大雨特報

📍大雨：基隆市、台北市、新北市

▲中央氣象署一早針對北北基發布「大雨特報」，東北季風的雨勢將持續至入夜。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署一早針對北北基發布「大雨特報」，東北季風的雨勢將持續至入夜。（圖／中央氣象署）
氣象署說明，今天桃園以北、東半部全天有局部短暫雨，東北部山區有局部較大雨勢，東南部有零星短暫雨，氣溫部分也有所降低，一直到週三（11/13），北部、宜蘭22至27度，花蓮、台東23至29度，中南部22至31度。

張承傳提醒，週二（11/12）至週三清晨，東北季風配合桔梗颱風的外圍雲系，降雨範圍較廣、時間長，基隆北海岸、東北部地區及大台北有局部大雨，東北部尤其宜蘭甚至會出現豪雨，週三早上東北季風才減弱、颱風遠離，雨勢有所趨緩。週四（11/14）則是本週天氣最好的一天，各地大致多雲到晴。下波東北季風預估下週日（11/17）報到。

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