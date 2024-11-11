雙11購物節熱烈促銷，還有民眾不知道大家在瘋買什麼，《NOWnews今日新聞》幫大家一篇整理最划算速食優惠，披薩、呱呱包、紅茶都「下殺11元」就能入手，炸雞、漢堡、薯條也有「買一送一」好划算。
📌雙11超狂美食「下殺11元」
◾️必勝客11元披薩：
必勝客PK雙饗卡APP11月11日、11月15日、11月22日、11月29日每週五，上午10:00限時秒殺開搶限量「11元、111元、1,111元」隨饗券。11元開吃必勝客「6吋個人鬆厚披薩（限定120元(含)以下口味）」、111元開吃必勝客「9吋鬆厚披薩 （限定420元(含)以下口味）」、1111元爽吃必勝客「一公尺派對巨飽盒」。
◾️頂呱呱加購呱呱包11元：
頂呱呱雙11購物節當天11月11日獨家優惠，凡消費任一超值套餐加購「呱呱包只要11元」，每組套餐限購乙個；雙11炸雞派對，同品項「加11元多一件」雞脖子（原價80元）、呱呱包（原價65元）、阿勇雞塊6入（原價65元）、呱呱啵啵球（原價59元），最多現省69元；不可混搭，每人限購2組。
◾️摩斯漢堡「11元摩斯紅茶」：
摩斯漢堡雙11購物節，即日起至11月12日，買薯條「加11元多一杯」冰紅茶；即日起至11月15日，買檸檬、葡萄口味蒟蒻也享加價購優惠「加11元多一杯」。
📌「買一送一」爽吃半價炸雞、漢堡、薯條
◾️三商炸雞買一送一：
有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，正式改名為「三商炸雞」，即日起至11月19日，雙11超狂「炸雞買一送一」優惠！全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」特價333元（原價696元），現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元、等於每塊炸雞28元有找！
◾️漢堡王牛肉堡買一送一：
漢堡王雙11購物節，11月11日至11月15日上午10:30至打烊前30分鐘，爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元；11月18日自上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。
◾️麥當勞薯條買一送一：
即日起至11月19日，使用麥當勞歡樂送優惠碼「LOVEMCD」網路訂餐消費滿38元，大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」。
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◾️必勝客11元披薩：
必勝客PK雙饗卡APP11月11日、11月15日、11月22日、11月29日每週五，上午10:00限時秒殺開搶限量「11元、111元、1,111元」隨饗券。11元開吃必勝客「6吋個人鬆厚披薩（限定120元(含)以下口味）」、111元開吃必勝客「9吋鬆厚披薩 （限定420元(含)以下口味）」、1111元爽吃必勝客「一公尺派對巨飽盒」。
◾️頂呱呱加購呱呱包11元：
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◾️摩斯漢堡「11元摩斯紅茶」：
摩斯漢堡雙11購物節，即日起至11月12日，買薯條「加11元多一杯」冰紅茶；即日起至11月15日，買檸檬、葡萄口味蒟蒻也享加價購優惠「加11元多一杯」。
📌「買一送一」爽吃半價炸雞、漢堡、薯條
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◾️漢堡王牛肉堡買一送一：
漢堡王雙11購物節，11月11日至11月15日上午10:30至打烊前30分鐘，爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元；11月18日自上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。
◾️麥當勞薯條買一送一：
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