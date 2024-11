我是廣告 請繼續往下閱讀

中國全國多地近來出現大學生「夜騎」熱潮,河南鄭州和開封市在11月8日時,更傳出有超過20萬年輕人踩著單車湧到市中心,單車群佔滿數十公里街道。沒想到,隔天當地政府便著手禁止「夜騎開封」,並且對相關路段實施交通管制,引發外界關注。有網友翻出了1989年六四事件時,一名騎著腳踏車的青年接受英國廣播公司(BBC)採訪的畫面,發現跟這次「夜騎」出現的畫面相似,直呼難怪中共「這麼怕大家騎單車」。11月8日晚上,河南省鄭州和開封市傳出有超過20萬人踩著單車湧到市中心,單車群佔滿數十公里街道。從社群平台的流傳影片中,可以看到單車群塞滿大街的馬路,有踏單車者插著中國國旗,又唱中國國歌,中國公安只在旁邊疏導,未有採取行動。不僅在鄭州,中國各地也出現了類似活動,「成都騎到都江堰」、「北京騎到天安門」、「合肥騎到巢湖」、「南京騎到馬鞍山」、「武漢騎到東湖凌波門」等關鍵字在網上都有人討論。儘管參加夜騎的學生們,不少都帶著五星旗、唱著中國國歌,更像是一場愛國行動。但過去有許多維權抗議行動也會出現類似行為,此外在車陣之中,還能看見有人高舉寫有「自由者無畏」、「自由!我踏馬來辣!」等旗幟參加行動,引起熱議。11月9日,當地政府開始採取行動,鄭州市公安局發出公告,表示由於市內多處路面被共享單車佔用,為了交通安全,由於11月9日至10日,禁止單車在市中心指定多條主幹道行駛。此外,中國三大共享單車平台包括美團、哈囉和青桔也做出了緊急應對,所有共享單車不准跨區騎行,否則會遙控鎖車。「夜騎開封」始於今年6月,有4名女學生為了吃開封的灌湯包,從鄭州騎行50多公里到開封,她們將經歷發布在短影音平台,引發關注與仿效。而在一名大學副教授批評女大生和效仿的人是一幫子無所事事的「移動造糞機」、「酒囊飯袋」後,使得「夜騎開封」行動越燒越大。「夜騎開封」在網路上獲得廣大關注,有網友表示,「『6』月份,『4』個大學生……這數字,犯了天庭吧?」還有網友翻出1989年六四事件中,一名青年正騎著腳踏車前往天安門途中,被BBC記者詢問要去哪裡時從容表示「去遊行,天安門廣場。為什麼?因為這是我的職責(Going to March , Tiananmen Square. Why?I think it's my duty.)」的經典採訪片段,指出兩者的相似之處,稱北京當局可能「害怕騎單車的人群聚集」。另外,有網友將「夜騎開封」比喻作「白紙運動」。旅居美國的中國經濟學者、獨立專欄作家蔡慎坤指出,中共最抗拒的就是年輕人自發組織起來,就像上次的白紙運動一樣。「年輕人以特殊方式顯示自己的存在,這是極權社會的另類表達,只是不知道這群年輕人想表達什麼,是表達畢業即失業,還是透過這種窮遊希望中共更多關注他們的艱難處境?」