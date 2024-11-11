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國立故宮博物院北部院區今年參觀人次繼7月26日突破百萬後，再次突破去年總參觀人次155萬2190人。今（11）日上午故宮主任秘書徐孝德與吉祥物小翠、警犬喜迎第155萬2186名至第155萬2196名共11位觀眾，一同合影留念並致贈紀念品。故宮分享，此次幸運觀眾來自許多國家，包括馬來西亞、日本、香港、德國、台灣等，第155萬2191名幸運觀眾是來自德國的Schiwietz夫婦，對於能成為突破故宮北院去年參觀人數者感到十分驚喜，此次是他們第一次來台觀光，故宮有世界首屈一指的藝術收藏，而且座落在市郊，有美麗的風景和建築，附近又有很多可順遊景點，因此是他們此行的必遊景點。本季故宮北院持續推出眾多熱門展覽，┌包含「看得見的紅樓夢」見物興情，感受盛清貴族世家富貴繁榮的似水年華；「四通八達－古代道里交通圖籍展」認識古代地圖的方向感與圖示符號，其中《清雍正間 臺灣圖附澎湖群島圖》展件更可看見傳說中的「康熙臺北湖」，另「公主駕到！清代文獻中的公主身影」透過多樣角度認識清代公主的一生。「大美不言－國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展」感受藝術品詮釋的大自然之美，進而綻放無垠想像；「畫語－會說故事的圖畫」與「國寶聚焦」－《宋人 卻坐圖》展現故事畫的奧妙，更可見本土漫畫家與古人的隔空對畫。明年故宮即將迎來百歲生日，年度經典禮品「2025年故宮翎毛之美－故宮名畫大月曆」、「2025甲子萬年桌曆」、「2025故宮文物日曆」持續熱銷中。故宮表示截至今年9月，來自國內、外觀眾人數約各佔五成，國外旅客並以韓國、日本為大宗，日本修學旅行參觀人數亦逐漸成長，感謝各界觀眾們對故宮的喜愛及關注，未來亦將持續推出吸睛展覽與多元教育活動、營造友善參觀環境、增進服務品質，朝向百年里程碑前進。