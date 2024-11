我是廣告 請繼續往下閱讀

▲foodpanda 11月裡有28天可享星巴克那堤、星冰樂可享第二杯半價。(圖/記者陳明安攝)

▲Uber One 會員即日起到11/19,必勝客指定個人比薩享買 1 送 1。(圖/翻攝官網)

▲foodpanda會員在11/13訂購可不可熟成紅茶輸入優惠碼【PRODAY46】消費滿 279享 7 折,最高折抵 100。(圖/記者蕭涵云攝)

雙11期間網購、超商甚至是各品牌都殺得火熱,外送平台低調的推出會員優惠。Uber針對會員發信送出momo優惠碼,全站指定單品滿 1299元可現折 300元,此外,從今天開始一直到11/16 每天20:00至隔天的00:59,會員外送滿額抵80元。foodpanda則有必勝客個人比薩111元、達美樂買一送一,星巴克11月有28天那堤、星冰樂可享第二杯半價。外送平台foodpanda和Uber Eats分別推出優惠,Uber Eats 先是推出飲料買一送一,包含迷客夏的伯爵紅茶拿鐵、路易莎莊園美式或西西里咖啡,不限會員所有人都可享優惠,針對Uber One會員折扣再往上加,像是麻古茶坊金萱享買 1 送 1 ,會員再享單筆訂單滿 299 折 80 優惠。不只如此,如果是Uber One會員可以再收信,可能會拿到momo專屬折扣碼,輸入專屬折扣碼可享滿 1299元現折300元,同時還有晚餐到宵夜場的會員折扣,今起11/16 凌晨,每天 20:00 至 00:59,會員輸入「會員雙食一」消費滿350元,可折抵80元。🟡Uber Eats優惠▪︎美食外送訂單滿350元折抵 80元,Uber One 會員輸入【會員雙食一】,限每天 20:00 至 00:59,使用期間為 11/16 凌晨 00:59 前。▪︎美食外送訂單滿799元折抵 100(共 3 次),Uber One 會員輸入【會員拿300】,使用期間為 12/1。▪︎外帶自取訂單滿 179享7折,Uber One 會員輸入【11月想外帶】。▪︎點購指定商家精選品項享買 1 送 1 ,Uber One 會員輸入【喜8啦】滿 288 再享 8 折 ,單筆最高折 88元。▪︎點購指定商家精選飲品享買 1 送 1。Uber One 會員輸入【來喝8】滿 288 再享 8 折 ,單筆最高折 88元。▪︎迷客夏伯爵紅茶拿鐵、輕纖蕎麥茶享買 1 送 1,不需優惠序號。▪︎路易莎莊園美式(中杯)/ 西西里咖啡享買 1 送 1▪︎麻古茶坊高山金萱茶享買 1 送 1 。Uber One 會員再享單筆訂單滿 299 折 80 優惠,,不需優惠序號。▪︎Uber One 會員獨享點購必勝客指定個人比薩享買 1 送 1 ,不需優惠序號。🟡foodpanda 推出雙 11 優惠▪︎即日起至11/17,美食外送訂購漢堡王「超值三件組」優惠價 111。▪︎11/11訂購必勝客「明太子楓糖培根個人比薩」或「炙燒明太子嫩雞個人比薩」享優惠價111。▪︎11/11訂購達美樂個人披薩享買一送一。▪︎即日起至11/30,pandapro 指定用戶,訂購美食外送輸入優惠碼【爽十一餐】消費滿指定低消享 7.9 折,最高150元。▪︎11/13訂購樂雅樂輸入優惠碼【PRODAY46】,pandapro 會員消費滿529享 7 折,最高折抵 180。▪︎11/13美食外送訂購可不可熟成紅茶輸入優惠碼【PRODAY46】,pandapro 會員消費滿 279享 7 折,最高折抵 100。▪︎即日起至11/12,美食外送下訂星巴克「焦糖奶香星享那堤」、「馥列白」、「醇濃抹茶那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第二杯 5 折。▪︎11/13~11/28,美食外送下訂星巴克「焦糖奶香星享那堤」、「摩卡」、「經典紅茶那堤」、「摩卡可可碎片星冰樂」享第二杯 5 折。