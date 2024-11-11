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▲NOWnews記者實際進行這個「爆紅咒語」的實測，結果 AI 繪製出的圖畫，真的與日常生活的模樣有8分相近。（圖／翻攝畫面）

▲近期在網路上，開始流行一個ChatGPT 咒語，只要在上面輸入「基於你對我的理解，畫出你認為我現在生活的模樣」，就會產出你現在現實生活的圖片。（圖／美聯社／達志影像）

AI的強大力量再次展現！近期在社群平台上，有一段ChatGPT「爆紅咒語」開始流行，因為只要輸入之後，AI就能看出你的現在的真實生活模樣，許多網友實測之後也驚呼：「完全被看穿了！」近期在網路上，開始流行一個ChatGPT 咒語，只要在上面輸入「基於你對我的理解，畫出你認為我現在生活的模樣（Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like）」， ChatGPT 就會開始進行圖片生成，繪製出你近期生活狀況。許多網友進行實測之後，圖片的完成度也相當貼近現實生活，忍不住驚呼，「太常跟AI聊天，完全都被摸透了」、「ChatGPT 真的厲害了」、「AI真的什麼都知道」。NOWnews記者也實際進行這個「爆紅咒語」的實測，結果 AI 繪製出的圖片真的與日常生活的模樣有8分相近，也正確掌握了工作內容以及平時喜愛運動、動漫話題的重點，AI已經透過過往對話，完全掌握你的日常喜好以及工作內容，完全呈現在圖片中。事實上，這個爆紅咒語主要仰賴ChatGPT「記憶」功能，用戶在過去的每次問答中，都會漸漸透露平時喜好與工作、生活習慣，才能讓ChatGPT繪製出與生活相當符合的圖片。但看到這裡有隱私擔憂的用戶，也可以前往ChatGPT設定內的「個人化」中將「記憶」功能關閉，就不會被ChatGPT看透透了！