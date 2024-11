我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NOWnews記者實際進行這個「爆紅咒語」的實測,結果 AI 繪製出的圖畫,真的與日常生活的模樣有8分相近。(圖/翻攝畫面)

▲近期在網路上,開始流行一個ChatGPT 咒語,只要在上面輸入「基於你對我的理解,畫出你認為我現在生活的模樣」,就會產出你現在現實生活的圖片。(圖/美聯社/達志影像)

AI的強大力量再次展現!近期在社群平台上,有一段ChatGPT「爆紅咒語」開始流行,因為只要輸入之後,AI就能看出你的現在的真實生活模樣,許多網友實測之後也驚呼:「完全被看穿了!」近期在網路上,開始流行一個ChatGPT 咒語,只要在上面輸入「基於你對我的理解,畫出你認為我現在生活的模樣(Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like)」, ChatGPT 就會開始進行圖片生成,繪製出你近期生活狀況。許多網友進行實測之後,圖片的完成度也相當貼近現實生活,忍不住驚呼,「太常跟AI聊天,完全都被摸透了」、「ChatGPT 真的厲害了」、「AI真的什麼都知道」。NOWnews記者也實際進行這個「爆紅咒語」的實測,結果 AI 繪製出的圖片真的與日常生活的模樣有8分相近,也正確掌握了工作內容以及平時喜愛運動、動漫話題的重點,AI已經透過過往對話,完全掌握你的日常喜好以及工作內容,完全呈現在圖片中。事實上,這個爆紅咒語主要仰賴ChatGPT「記憶」功能,用戶在過去的每次問答中,都會漸漸透露平時喜好與工作、生活習慣,才能讓ChatGPT繪製出與生活相當符合的圖片。但看到這裡有隱私擔憂的用戶,也可以前往ChatGPT設定內的「個人化」中將「記憶」功能關閉,就不會被ChatGPT看透透了!