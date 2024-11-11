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▲趙寅成在《MOVING異能》是一代異能者。（圖／Disney+提供）

▲韓孝周在《MOVING異能》第1季對抗心狠手辣的朝鮮異能者。（圖／Disney+提供）

Disney+熱播韓劇《MOVING異能》自2023年8月上線以來成為年度現象級作品，憑藉其精彩劇情與動人情感獲得全球影迷的熱烈支持。近日傳出消息，編劇姜草已著手打造第2季劇本，並計劃於2026年開始拍攝。該劇第1季主角群柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、李正河及高允貞等人回歸機率極高，令粉絲倍感期待。根據韓媒報導，《MOVING異能》的編劇姜草已開始著手撰寫第2季劇本。此劇在播出後立刻在全球掀起話題，被視為2023年Disney+電視劇中的頂尖作品，並成功拿下百想藝術大賞電視部門大獎。此消息釋出後，粉絲紛紛期待主要演員能再度合作，為觀眾帶來更加精采的劇情。《MOVING異能》第1季的製作成本達韓幣500億元，製作規模龐大，劇中超能力者之間的動作特效、緊湊的情感糾葛，無論是親情、愛情還是友情都引人共鳴。第2季的開拍計劃預估需提前1至2年籌備，因此目標設定為2026年開拍。主演柳承龍、韓孝周、趙寅成等人對於續集的消息感到高興，回歸的可能性相當高，但製作團隊需協調各演員的檔期，以維持第一季的超強卡司陣容。《MOVING異能》從第1季便以劇情豐富、情感深刻為特色，再加上細膩特效，成為一部兼具娛樂性與情感深度的作品。隨著第2季的籌備訊息流出，劇迷們對於新一季的情節走向充滿期待，相信在編劇姜草與製作團隊的努力下，這部韓劇將再次在全球掀起一波熱潮。