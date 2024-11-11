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北市禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師，在執行子宮鏡手術導致患者死亡，被法院判決醫師跟診所需負連帶賠償責任，而該名醫師也被起底是「波波醫師」，此議題也再度引發爭議。《醫師法部分條文修正草案》2022年在民進黨團提議下完成三讀， 七項附帶決議於院會照案通過，胸腔科醫生蘇一峰在臉書點出，七項附帶決議的提案連署人，原來就是現任衛福部長邱泰源以及女兒是「波波牙醫」的民進黨立委賴惠員。「波波醫生」是指2008年到2010年的台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，在未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。由於波蘭與台灣醫學系學制不同，台灣醫學系是在實習後才可畢業，波蘭等國實習是在畢業後，外界擔憂這些被戲稱為「波波醫生」的波蘭等國畢業醫學生臨床能力不足，回國後未經實習就可進入醫院，醫界至今仍對此有爭議。蘇一峰日前就發文質疑，10年前醫界當時為了波波醫師上街頭，國民黨政府被罵一罵後就趕快修法把門檻提高，改成要先國家學歷認證考試通過才能考試；15年後醫界還是為了波波醫師上街頭，「這次政府換成民進黨，把後門開得比之前還大，還用人民納稅錢給錢讓波波醫師去實習。國民黨政府被人民罵，他們會怕會改會道歉；民進黨政府被人民罵，他們會用力跟你辯到底，政策硬幹到底，找網軍出征到你害怕。」面對質疑，邱泰源澄清，審核只有越來越嚴，沒有越來越寬，相信衛福部管理絕對是最嚴格的，兼顧醫師品質。蘇一峰今（11）日再度於臉書發文，「當初誰在醫師法中開後門給外國學歷醫師？」他點出，7項附帶決議的提案連署人，就是現任的衛福部長邱泰源，以及「波媽」賴惠員。蘇一峰也狠酸，「難怪邱泰源昨天急忙否認有開後門，說法令嚴格把關；醫師法修法原本法條本來要嚴格把關，結果塞後門附帶決議進去，#附加決議完全違反法條的主法精神，知法玩法，看來又要釋憲了！」