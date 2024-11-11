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工業總會今（11）日舉辦「78屆工業節」，副總統蕭美琴、經濟部長郭智輝都相繼出席。工總理事長潘俊榮提到，全球都因為美國共和黨候選人川普重返台灣而感到緊張，但是台灣有曾擔任美國大使的副總統蕭美琴，「台灣沒有緊張的條件。」工總理事長潘俊榮致詞表示，川普當選，現在全國都很擔心，但是台灣這邊有過去與美國密切合作的蕭美琴擔任副總統，不然大家對於能不能吃飽都很擔心，所以美國對台灣態度沒有改變，大家可以放心。潘俊榮也說，他先前與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳會面，對方對於台灣相當有信心，輝達投資第一首選是台灣，所以工總一定要轉型跟政府打拚，翻轉台灣的經濟，預告今年底的經營者大會將會邀請黃仁勳出席。他緊接著提到，現在沒有人提到「缺水缺電」了，而經濟部長郭智輝提到，要推展新能源，讓大家不用擔心缺水缺電，即便他表示要從菲律賓拉電來台灣，無論可不可行，都表示他有在思考這些問題。潘俊榮受訪時再強調，「蕭副總統與美國的關係絕對是夠的！」相信世界會對於川普當選緊張，但是台灣沒有緊張的條件。針對新能源問題，他認為台灣不存在缺電問題，「台灣真的電沒有到那麼緊張，這是口號而已，沒有那麼緊張」，但是認為應該要用新核能來取代發電，才可能把電費降低，否則電費將會成為企業擔憂，一昧提高成本將會影響台灣廠商競爭力，與郭智輝交流，對方有信心可以解決。蕭美琴致詞提到，這幾年來國際經濟跟市場環境的變化非常的快速，面對不管是全球地緣政策改變、貿易大戰及疫情，台灣都憑藉過去所奠基的良好體質，在變局當中展現出強大的韌性。她也提及，近兩年台灣與英國、加拿大簽署貿易夥伴協議，也與美國建立「台美21世紀貿易倡議」，第一階段即將落實，第二階段也正在展開談判，讓台灣站穩國際供應鏈關鍵地位。但她也不忘提到，AI革命帶來的數位轉型挑戰，以及淨零碳排所帶來的淨零轉型，感謝工總響應成立產業「碳中和聯盟」，政府會持續做為各位企業 堅強的後盾 也希望產業界繼續給予政府支持一起來壯大台灣。經濟部長郭智輝表示，工業占台灣GDP近四成，產值超過18兆，創造國內超過400萬個就業機會，不僅為國家經濟帶來貢獻，也是社會安定跟進步的重要基礎，他提到，今年9月工總發布最新白皮書也非常關心AI的議題，經濟部積極規劃並推動AI技術普及應用，力拚2028年製造業應用AI普及率能達到5成，也著手建立AI職能基準，目標4年內培訓20萬個AI人才。最後，他提及，台灣AI的晶片跟AI的伺服器都是世界第一，但是台灣在AI軟體方面，只有排名26名，因此經濟部目標在2028年前，讓台灣AI軟體進入世界前三。