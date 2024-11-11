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國民黨將於明年進行黨主席改選，媒體報導，由於台中市長盧秀燕參選意願不高，國民黨本土派及挺盧人馬力拱前立法院長王金平參選黨魁，也被黨內解讀為「反朱立倫聯盟」的大集結。朱立倫上任以來，國民黨中央一直都很弱勢，既無法號令地方，也管不動立法院黨團。如此弱勢的黨中央，在2年前縣市長提名時，卻沒有充分尊重地方的意見，也沒本事解決地方的矛盾，即便最終選得不錯，也讓地方勢力頗有微詞。2022年縣市長選舉，很多縣市長都是乘著2018年「韓流」當選後競選連任，並不需要國民黨中央做什麼，其他包括蔣萬安選台北市、許淑華選南投縣、謝龍介選台南市、柯志恩選高雄市也都毫無爭議，只有新竹市、苗栗縣有選擇考量的空間，但這兩縣市都選輸了。而2026年國民黨包括宜蘭縣、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等9個縣市首長都任滿，即便有些接班人選幾乎已經確定，但黨中央的提名權還是比2年前大得多。如果朱立倫能連任，這次才真的是有實權的黨主席，地方的擔憂也源自於此。比2026年縣市長選舉更嚴重的是2028年總統大選，目前國民黨除了盧秀燕之外，幾乎看不到其他可能的人選，但盧秀燕若不選黨主席讓朱立倫連任，難保不會重蹈今年初侯友宜的覆轍。競選總部和黨中央若是雙頭馬車、各行其是，必然會影響選情。國民黨2020、2024兩次大選，都是總統候選人和黨主席是不同人，結果都是把一片大好的局面玩到輸。2020年吳敦義擔任黨主席，先搞出郭台銘、又冒出韓國瑜，把提名搞得烏煙瘴氣，結果自然一敗塗地；2024年朱立倫替郭台銘開了一扇門，結果郭台銘輸了不認帳，收買國民黨地方勢力要獨立參選，國民黨幾乎一分為二，之後藍白合破局，侯友宜又不夠強，得票低得不能看。回顧歷次的總統大選，藍綠兩黨幾乎都是總統候選人兼任黨主席，才能如臂使指的運轉競選機器。民進黨只有1996的黨主席施明德（總統候選人彭明敏）、2000年的林義雄（總統候選人陳水扁）以及2020年的卓榮泰三個不是黨主席兼總統候選人，2020年蔡英文還差點被賴清德翻掉。而國民黨除了上述兩次失敗的例子之外，2016年朱立倫當黨主席還搞出過「換柱」，只有2008年吳伯雄擔任黨主席時提名馬英九勝選。但當時的吳伯雄其實是馬英九的代理人，是馬英九因特別費被起訴，才推吳伯雄擔任黨主席。如果盧秀燕真的要選2028，理論上必須要把黨主席抓在手上，才能避免出亂子。盧秀燕至今沒有做決定，就是擔任被人批評黨主席兼市長必然無法把兩件事都做好，但其實馬英九2005年也是台北市長兼黨主席，當時也沒有任何爭議。如果盧秀燕真的不想選，「吳伯雄模式」或許也可以參考。從這個角度來看，王金平的確是合適的人選，當初吳伯雄的輩份也比馬英九高，有點像王金平與盧秀燕之間的關係，兩人也有一定的互信基礎。但最終的關鍵還在盧秀燕，是否有決心與王金平結盟，還是要為了表面的和諧，冒險讓朱立倫連任。如果盧王真的結盟，只要韓國瑜不站在對立面，就十有八九可以贏得黨主席選舉，屆時國民黨中央必然不會像今天這樣弱勢，黨內的生態和結構也會有翻天覆議的改變。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com