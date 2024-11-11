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第15屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽，東區預賽於11月9日在花蓮花岡山田徑場開踢，共12支球隊競爭1席前往全國總決賽門票，經過激烈的競爭後，最終由天母國小取得晉級總決賽的資格。天母國小在東區一路過關斬將，決賽以6比1擊敗武士岸雲豹，第二次進軍YAMAHA CUP全國賽。總教練衛懋庭說：「去年我們差一點點，到最後一場才輸掉。今年我們不重蹈覆轍，孩子們也展現了自己的努力。」本次參賽衛懋庭給了球隊目標，就是減少場邊的指導，他提到此次參賽主要目的是希望孩子們能在場上學會自己解決問題，並強調盃賽的主題是「快樂踢球」。因此，選擇減少場邊的指導，鼓勵球員在場上與隊友多溝通，自己應對挑戰。上一次進軍YAMAHA CUP全國賽是4年前，再次進軍全國賽，他表示：「這次有機會再次挑戰冠軍，我們會努力準備。希望孩子們能在場上保持快樂，減少成績的壓力。」同時衛懋庭也期望球員能在與各區強隊的對戰中獲得更多成長，學習如何在高強度比賽中應對挑戰。由於花東部分球隊與學校人數不多，為讓每個球員都有參加比賽的機會，東區可看到球隊組聯隊的方式參賽，如銅蘭三棧秀林就是由3間學校組隊參賽，教練陳瀅惠說：「以花蓮偏鄉來說，學校人數本來就不多，要單一隊伍參賽太難，所以我們一定要組聯隊，我們才有機會去比賽。」化仁南華聯隊，就是化仁國小與南華國小共同組成的球隊，卓莉珊說：「小球員就是需要累積經驗，能多一點比賽的話對我們球隊也是好事，因為我們六年級人數比較少，所以才會想說要跟南華的聯隊，所以組聯隊是只有在YAMAHA CUP才有的。」首次來參加YAMAHA CUP的藍鵲足球俱樂部，俱樂部組隊7年，本屆可惜未能從小組突圍，但總教練高温皓均，建隊理念就是開心踢球、培養興趣，肯定球員在場上的表現，對於未能晉級未放在心上。高温皓均過去為士官，在當兵期間利用空檔與葛瑪蘭俱樂部教練學習帶隊和培養經驗，在軍中10年後決定退伍從事足球教練一職。高温皓均說：「我就用假日時間去跟教練一起學習，然後慢慢就想，覺得好像也可以教球。」高温皓均過去也有足球經驗，他是高中足球強權花蓮高農畢業的球員。曾有軍隊的經驗，球隊帶兵風格會不會軍事化管理？高温皓均笑說：「我以前在帶兵的時候也不會那麽嚴厲，因為我覺得要人性化，每一個人的個性都不一樣，就是希望大家不要太自私。」有趣的是高温皓均組自己的俱樂部球隊後，自己老婆、大妹、表弟都加入球隊教學，而且每個人的專長都不同，如大妹以前是打跆拳道、表弟是籃球專長，都去考取足球教練證照來幫助高温皓均帶隊。