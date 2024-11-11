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川普當選回歸必然對全球造成衝擊，由於川普以自身的不可預測性驕傲自豪，要預測他會以何種具體方式衝撞目前世界各角落的現狀，似乎不太現實，但這次選戰的勝負可以給我們一些已知的啟示。川普今年的得票數較諸2020年只多了43萬多票，卻令民主黨大敗，對照2020年拜登得了81,283,501票與賀錦麗今年70,916,946的得票數，應該可以清楚看出，民主黨的支持者跑了超過1000萬票，一小部分人可能轉而支持川普，同時很多人沒出來投票。與其說川普大勝，不如說民主黨自己大敗。何以如此？原因應該頗為多面複雜。這固然有美國特殊選舉制度的因素，但最主要的原因就是原先支持民主黨的選民日子過得不好，對該黨失望，除少數轉向支持川普，絕大多數就只好當起沉默的大眾，縱使有泰勒絲（Taylor Swift）與碧昂絲（Beyoncé Giselle Knowles-Carter）等知名藝人、 （Liz Cheney）等許多名共和黨建制派、幾十位諾貝爾經濟獎得主……等等為賀錦麗站台或背書，亦無動於衷，在家不出門，等著看民主黨的好戲。這有些像加倍奉還的沉默復仇行動，類似台灣2016年大選國民黨的下場。有人或許疑惑，拜登任期內美國的GDP始終是正的，反而是川普任期的2020年出現負值，同時，拜登幾年的就業率還不錯，通膨也逐步走低，為何民主黨那些支持者日子過得不好呢？理由很簡單，總體經濟的指標是不管個人生活好壞的，一個GDP或其它總體指標還不錯的社會可能貧富差距正在擴大，貧富差距擴大就會令中產階級與弱勢人民的日子更加難過。特別是在通膨嚴重時，企業一定會將通膨轉嫁到消費者身上，企業與投資他們的有錢人賺飽了，一般老百姓慘了，劫貧濟富，被劫者生活愈發困苦，可能饑不果腹，餐風露宿，連最做人起碼的尊嚴都會受損，宛如刀割傷及筋骨，豈能不痛？豈能不恨？為賀錦麗站台的人各個光鮮亮麗，裝扮體面，不知民間疾苦，不是更招人怨？照理說，四年前川普是慘敗，拜登應該有很好的立足點改善廣大人民群眾的生活，讓美國人有感，鞏固民主黨的支持群眾。然而，拜登這三年多的心思主要放在「天下圍中」的佈局，高齡主政，更加耗費精神，本就吃力，沒有注意到美國的發展模式，一再強調科技創新，把大部分的注意力放在科技產業，而且，科技產業容易擴大貧富差距，已經不能解決，甚至可能惡化當前的問題。人類迄今的發展模式基本上對有錢人有利，美國的發展模式更是如此，實際上是劫貧濟富，應該已經碰到瓶頸，需要大幅改弦易轍，但拜登與民主黨人沒有覺悟，川普還要降低有錢人的稅，只會雪上加霜。民主社會一人一票，大富豪與勞工、弱勢者或街上遊民每人皆一票，但數量差距懸殊，四年之後，可能變成共和黨被沉默的大眾教訓。由於全世界受美國影響很深，這個發展模式的問題應該普遍存在於許多國家，我們也在其中。似乎我們的政黨都沒注意到這個嚴重的問題，台灣因有兩岸問題，在發展模式上更加扭曲右傾，資源分配極不合理，貪汙腐敗嚴重，遲早要如不定時炸彈爆開。與民主黨同黨團的獨立參議員桑德斯11月7日重砲批評民主黨「拋棄工人階級」，無論是白人、拉丁裔或非裔工人，都受到民主黨的冷落。他批評民主黨忽視人民的聲音，「民主黨領導階層還在為現狀辯護時，美國人民感到憤怒，他們想要改變」。其次，拜登原本是想連任的，那就需要在自己支持的烏克蘭身上獲致可以令美國人驕傲或可以說服美國人的成果，但受普丁動用核武恐嚇的脅制，膽怯游移，對烏克蘭不及時給予有效的武器，次等武器的輸送又屢屢不及時，令烏克蘭苦戰，今年戰局有逆轉跡象，會令美國人覺得，那些錢不是打水漂了？為何不能投注在自己國民的身上呢？這種不疼惜自己人，虛擲資源的形象，頗令眾人失望。這似乎也給世界各國特別是台灣的領導人一個很好的前車之鑑，把戰略資源投入到錯誤的項目或領域遲早要遭錯誤的大反噬。簡單地說，拜登曾說自己是個過渡的總統，這幾年一味地大搞天下圍中，忽略內政，結果將政權過渡給對手，實在諷刺，必定類似馬英九永遠成為笑柄。如果台灣不加緊搞少自己的良性建設，始終對美國一邊倒，花大錢買不到武器或買到次等武器，等於是將原本可以在內部建設發展自己，福澤人民的資源，沒有效益地浪費給美國軍火商。令人擔心的是，中華民國政府也將是一個犯下戰略錯誤而會過渡給對手的政府。還有一點值得一提。川普儘管對與他一起工作的人抱持交易態度，但立場堅定，信息明確，意志堅決，散放出一種能受人指望與依賴的個人魅力。反觀賀錦麗是倉促中透過一個有缺陷的過程被選中的，9月中賀與川普辯論勝後，基本站穩腳跟，但之後不敢直接面對媒體專訪，或在專訪中，不回答關鍵問題，或表情膽怯畏縮，言語游移，毫不果決，給人無法指望與依賴的感覺，沒有魅力與氣勢，以致無法接續持盈保泰，乃至乘勝追擊。這全是沒有論述能力所致。如果她經過民主初選，可能會被發覺沒有系統論述政治議題的能力而被淘汰，這應該是拜登拖延退選決定，未經民主正當程序，直接推出賀所犯的戰略錯誤。政治人物最大的資本就是個人魅力，魅力主要來自於論述，沒有魅力，再多的捐款都會打水漂。川賀兩人的對比應該可以看出民主正當性與堅定決斷之論述的重要性，這是給台灣的國民黨與民眾黨的投機分子上了很好的一課。兩陣對決勇者勝，游移投機者敗，這就是真理。●作者：朱駿／時事評論人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com