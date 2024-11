我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊射手Klay Thompson表示,他不會花太多時間回顧自己在金州勇士的生涯。這位昔日勇士王朝4冠功臣在與丹佛金塊的比賽後接受訪問:「那一章已經結束,我現在正努力在這裡爭取勝利,當我們有機會在此創造偉大時,就沒必要懷念過去。」這位5屆全明星後衛在勇士隊效力的13年中贏得了4座總冠軍,並與Stephen Curry和Draymond Green組成了NBA史上最成功的三人組之一。Thompson的名字位列勇士隊史得分榜第6,出場次數排行榜第4。Thompson透露,他在轉隊到獨行俠後並未與Curry和Green保持聯繫( He hasn't kept in touch with Curry and Green)。在接受NBA知名記者Marc J. Spears訪問時,他簡潔地表示:「不太常(聯絡),我會在見到他們時再說吧,就這樣。」在2024-25賽季的前10場比賽中,Thompson的場均數據為13.8分和3.7籃板,而獨行俠隊目前在西區排名第11,戰績為5勝5負。他今年7月透過先簽後換協議加盟這支德州球隊,並獲得了一份3年總價5000萬美元的合約。勇士隊將在比賽前特別為Thompson舉辦「向Captain Klay致敬」的儀式,會發放船長帽給球迷,並放映致敬影片,Curry屆時預計會在場中央說幾句話,向這位老朋友致意。