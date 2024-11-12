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手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際餐飲事業股份有限公司公告10月合併營收6524萬元，較去年同期成長27.19%，「UG樂己」新門市奏效，成功帶動單月營收重返成長；累計1-10月合併營收5.7億元，目前各地積極展店中，預期將推動全年營運表現。聯發國際表示，「UG樂己」10月新增台北站前南陽、士林、宜蘭羅東民權等三間新門市，目前累積在台總計有6間門市，單店維持日均銷量破1,000杯的好成績，絲毫不受颱風擾台及氣溫變化的影響；忠孝敦化門市更已連續3個月業績貢獻突破300萬，「UG樂己」熱度持續發酵，並推動10月營收年增27.19%的好表現。聯發國際進一步指出，「UG樂己」大巨蛋門市預計於11月正式開幕，搶攻大巨蛋活動與人流商機，並積極於各地展店中。「UG樂己」計劃於年底正式啟動合作加盟業務，透過聯發國際集團強大的資源平台快速於海內、外發展，並加速新產品研發速度，滿足追求創新的手搖飲消費者需求，預期在「UG樂己」市場規模及業績持續成長下，將帶動聯發國際全年營運表現重回成長軌道。