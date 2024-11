我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凱翔透露,明年大象體操休團,大家要往各自的目標嘗試。(圖/合作藝文提供)

今年榮獲金曲獎評審團獎、金音獎最佳樂團獎等一眾殊榮的數學搖滾樂團「大象體操」,上週五於 Zepp New Taipei 舉行「世界 THE WORLD」巡迴台北旗艦場,邀請過往曾合作的十位嘉賓夢幻同台,包含來自日本的傳奇貝斯師匠龜田誠治、管樂團象眠舍首席薩克斯風手小西遼、以及歌手9m88、壞特 ?te等人,共同串起大象體操生涯眾多代表作。在途經全球四大洲,近60場次的「世界THE WORLD」巡迴演出後,與近2000位歌迷共同見證成團十週年的重要時分,不過團員凱翔也在台上提到:「明天開始會休團很長的一段時間。」大象體操這次演出的眾多演出嘉賓中,最受矚目的莫過於來自日本,身兼音樂製作人與東京事變貝斯手的龜田誠治,曾多次擔任金音獎評審,熱愛台灣文化與音樂的他,本次演出是第二次與大象體操同台。龜田誠治與大象體操除了共同演出於金獎專輯《世界》合作,有著「雙貝斯」編曲的歌曲〈名字〉,也重新演繹大象體操早期收錄曲,有著10拍特殊節奏的歌曲〈D〉,展現雙方在音樂上的好默契。龜田誠治也熱情示愛大象體操「我是大象體操的好朋友,真的真的,凱婷可愛、嘉欽、凱翔超帥!」讓貝斯手凱婷浮誇表示:「聽到龜田老師這麼說我可以去死了!」接著歌手9m88、壞特 ?te、雀斑樂團主唱林以樂輪番登場獻唱,靈魂女聲9m88在大象體操演奏〈春雨〉末段驚喜現身,獻唱歌曲中取樣華語金曲〈陰天〉的片段,並帶來精彩的即興演唱,歌曲結束的觀眾掌聲與尖叫聲也讓她直呼:「太誇張了!高潮囉!」性格女聲壞特 ?te 也應邀登台,一連演唱雙方合作,同時入圍金音獎的作品〈羽毛〉、早期經典〈月落〉兩首歌曲,鼓手嘉欽也稱〈羽毛〉是本年度金音獎最大遺珠。除了精彩歌手陣容,台日精銳樂手陣容也齊聚一堂,讓演出更加立體富有層次,其中包含曾與 Mrs.GREEN APPLE、SEKAI NO OWARI 等樂團合作的編曲家與薩克斯風手小西遼。但由於這次巡演場次緊湊,並且沒有龐大的商業團隊撐腰,對團員的身心都是極大的挑戰,成員凱婷也坦承:「其實我常常回家的時候,就會躺在床上大哭。」巡迴即將進入尾聲,團員凱翔也提到:「明天開始會休團很長的一段時間」,大家預計向各自的個人目標做更多嘗試,最後3個場次將在11月下旬陸續於11/22新竹、11/23台中、11/29高雄演出,請歌迷務必不要錯過。