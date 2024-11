我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太妍新專輯概念照引來兩極評論,有的人喜歡,有的人不喜歡。(圖/太妍IG)

▲▼太妍新專輯造型嘗試多種風格,相當百變。(圖/太妍IG)

南韓女團「少女時代」隊長太妍將發行新專輯《Letter To Myself》,日前釋出一系列的新照,其中包含超破格的造型穿搭,彷彿是把紅內褲外穿,畫面讓網友更加無法理解「時尚」定義,直喊:「真的好奇怪」、「好像奶油爆開」。太妍將於11月18日推出新專輯《Letter To Myself》,她在IG公開多組新概念照,收錄曲之一的〈hot mess〉造型讓人為之驚豔,因為太妍穿上鮮紅極短熱褲的模樣,宛如「內褲外穿」,整體打扮實在讓人看不懂,網友也都表示:「這是什麼?」、「下半身也太像超人」、「服裝怎變成這樣」、「旁邊好像奶油爆開」、「內褲外穿嗎?」、「褲子設計好糟糕」、「這時尚美感是?」紛紛感到困惑。但也有人抱持不同意見,表示很期待《Letter To Myself》發行,也發現這次太妍的造型風格百變,除了「Girls Crush」路線,還有制服風、搖滾風,任何造型都能駕馭,敬佩不已。太妍是「少女時代」的隊長、主唱。她是受到BoA(寶兒)的影響萌生星夢,2004年成功透過徵選進入「SM娛樂」,2007年隨團出道,除了是「少女時代」隊長,也是子團「少女時代-太蒂徐」、「少女時代-Oh! GG」的成員;2015年她終於SOLO個人出道,《Fine》、《Spark》、《INVU》、《Make Me Love You》、《I》等作品都深受K-POP迷喜愛。她跟申東燁、金東炫、文世潤、朴娜勑、韓海、KEY主持的節目《驚人的星期六》熱播中,同樣也是目前很受歡迎的綜藝之一。