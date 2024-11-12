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▲太妍新專輯概念照引來兩極評論，有的人喜歡，有的人不喜歡。（圖／太妍IG）

▲▼太妍新專輯造型嘗試多種風格，相當百變。（圖／太妍IG）

南韓女團「少女時代」隊長太妍將發行新專輯《Letter To Myself》，日前釋出一系列的新照，其中包含超破格的造型穿搭，彷彿是把紅內褲外穿，畫面讓網友更加無法理解「時尚」定義，直喊：「真的好奇怪」、「好像奶油爆開」。太妍將於11月18日推出新專輯《Letter To Myself》，她在IG公開多組新概念照，收錄曲之一的〈hot mess〉造型讓人為之驚豔，因為太妍穿上鮮紅極短熱褲的模樣，宛如「內褲外穿」，整體打扮實在讓人看不懂，網友也都表示：「這是什麼？」、「下半身也太像超人」、「服裝怎變成這樣」、「旁邊好像奶油爆開」、「內褲外穿嗎？」、「褲子設計好糟糕」、「這時尚美感是？」紛紛感到困惑。但也有人抱持不同意見，表示很期待《Letter To Myself》發行，也發現這次太妍的造型風格百變，除了「Girls Crush」路線，還有制服風、搖滾風，任何造型都能駕馭，敬佩不已。太妍是「少女時代」的隊長、主唱。她是受到BoA（寶兒）的影響萌生星夢，2004年成功透過徵選進入「SM娛樂」，2007年隨團出道，除了是「少女時代」隊長，也是子團「少女時代-太蒂徐」、「少女時代-Oh! GG」的成員；2015年她終於SOLO個人出道，《Fine》、《Spark》、《INVU》、《Make Me Love You》、《I》等作品都深受K-POP迷喜愛。她跟申東燁、金東炫、文世潤、朴娜勑、韓海、KEY主持的節目《驚人的星期六》熱播中，同樣也是目前很受歡迎的綜藝之一。