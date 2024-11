我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱今年要重回金馬頒獎典禮的舞台,帶來音樂表演。(圖/台北金馬影展執委會提供)

▲黃宣也會是今年金馬頒獎典禮的音樂表演嘉賓。(圖/台北金馬影展執委會提供)

▲劉若英為今年金馬頒獎典禮另類獻聲,宣讀所有入圍者的名單。(圖/台北金馬影展執委會提供)

第61屆金馬獎頒獎典禮將於本月23日(週六)於臺北流行音樂中心盛大登場,各方矚目的表演嘉賓陣容,包括陷入政治表態爭議的安溥,由於她的作品〈妳怎麼想〉是電影《女兒的女兒》入圍歌曲,因此她會以作者的身分在頒獎典禮上演唱,而王若琳、拉縴人少年兒童合唱團分別演唱另兩首入圍的〈鬼才出道〉(鬼才之道主題曲)和〈北方來的人〉(餘燼片尾曲)。魏如萱、YELLOW黃宣、9m88會在其他段落演唱,劉若英則另類獻聲,擔任入圍名單的宣讀人。今年金馬獎頒獎典禮的演唱嘉賓,從魏如萱、YELLOW黃宣到9m88,近年都有跨界演出電影。魏如萱過去已曾在金馬典禮的舞台展現歌藝,此次將攜手YELLOW黃宣組成特別的團隊,以「造夢的人」為主題,帶來一場有別於過往、耳目一新的活潑表演,獻給所有造夢的電影人。這對新的跨界組合,不僅延續了魏如萱過往在金馬舞台上的經典魅力,更注入了黃宣的創新風格,將讓觀眾對即將爆發的音樂火花充滿期待。以《我沒有談的那場戀愛》跳上大銀幕的9m88戲約不斷,影迷將在金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》看到她的精彩演出。首度站上金馬典禮舞台的她,將重新演繹1937年經典歌舞片《鶯燕雙飛》的名曲〈They Can't Take That Away From Me〉,以溫暖的爵士曲調,向逝世影人致上最深的追思之情。曾3度獲金曲獎肯定的王若琳,首次為電影打造主題曲便以《鬼才之道》的〈鬼才出道〉入圍金馬,將現場演唱這首充滿黑色幽默的歌曲。同樣首度入圍金馬獎的安溥,則將獻唱《女兒的女兒》主題曲〈妳怎麼想〉, 傾吐母女至深的羈絆,她曾在表態爭議後返台參加《Takao Rock打狗祭》演出,這次則是站上金馬頒獎的舞台,是否獲得評審青睞?值得關注。「拉縴人少年兒童合唱團」,亦將以純淨嗓音重現《餘燼》主題曲〈北方來的人〉。此外,今年的金馬盛宴同樣集結多位電影人貢獻所長。除了劉若英為典禮入圍獎項名單配音之外,本屆以《小雁與吳愛麗》入圍最佳美術設計的蔡珮玲,亦受邀擔綱舞台顧問,把關視覺呈現的創意與方向,以及金馬獎典禮御用剪刀手林雍益也將再次操刀每年備受期待的入圍影片集錦。金馬獎最佳劇情片得主楊雅喆、最佳紀錄片得主楊力州,分別為本屆「終身成就獎」得主影星鄭佩佩及攝影師林文錦製作致敬影片。曾與「年度台灣傑出電影工作者」資深噴畫師李錫堅合作過的導演及資深攝影師陳大璞,將與紀錄片導演黃冠鈞合力詮釋昔日工作夥伴的職人精神。