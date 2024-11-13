我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國大選：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲川普、賀錦麗：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲川普當選後：網路討論主題 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

美國總統大選結果出爐，川普戲劇性地完成華麗復仇，打敗民主黨對手賀錦麗重返白宮，成為美國第47任總統。因雙方勝負差距較大，外界對選舉結果較無懸念，唯世界各國均關注，川普第一任期的保護主義是否捲土重來，美國未來與中國的互動關係、對俄烏及中東戰爭態度是否改變；台灣輿論也關切，川普在競選期間的「保護費」、「台灣偷走晶片產業」論述，在選後將以何種形式呈現。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察美國大選在台灣網路世界的聲量趨勢，從10月以來，網路輿情對美國大選的關注度並不高，單日聲量不過幾百則，直到選舉倒數十天左右才開始升溫，並在台灣時間6日，也就是美國總統開票時達到最高，單日衝破3萬則。台灣輿情對美國大選的關注焦點，當然都跟台灣本身密切相關，一個多月來的熱門話題包括10月28日川普再提「保護費」，外界關心台灣科技產業未來與美國的互動關係，以及川普提到「會把中國打得屁滾尿流」，這種與台灣切身相關的兩岸關係，自然受到國內輿論關注。比較川普、賀錦麗兩位美國總統候選人近一個月的網路情緒聲量與好感度，兩人的正聲量都不低，且川普好感度0.94，高於賀錦麗的0.83。與川普有關的熱門話題包括他的「保護費」論，他宣稱「美國如今花大錢讓人們來打造晶片工廠，這並非正確方式。只要課徵一系列關稅，把關稅調得非常高，晶片商自己就會來免費設廠，美國一毛錢都不必花」，以及政論節目有關美中關係的「川普贏了！中國最大惡夢成真！美共和黨完全執政 政經軍全開戰 北京沒活路！？」顯然川普的選舉語言雖然一貫聳動吸睛，但這種個人風格很符合如今網友的胃口，能吸引群眾注意與討論，也讓他的好感度比較高。在美國總統開票告一段落、勝負結果底定後，網路輿情對美選結果的未來展望聚焦哪些事？經過主題風向分析，網友討論最多的主題依序是「討論川普軍事上是否會支持台灣」，聲量佔25.8%、「討論川普造勢又扯林郁婷」佔22.3%、「討論川普當選會台股的影響」佔19.6%、「討論川普當選對美股的影響」佔17.7%、「討論川普當選對美中關係的影響」佔14.6%。除了日前喧騰一時的林郁婷事件外，可以看見，多數討論都聚焦接下來的川普政府施政走向對台灣政治、經濟的影響。美國總統大選結果對世界政經局勢的影響甚深，川普接下來將陸續揭露其新政府人事布局，進而披露未來政策走向，全球外交系統及媒體機構都密切關注。川普在他的第一個總統任內發動美中貿易戰，台灣在全球供應鏈的重要位置因此受到凸顯，未來美中關係又將如何發展，台灣在兩強的互動下該如何應處，我政府乃至於朝野政黨都應做好準備。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com