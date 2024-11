我是廣告 請繼續往下閱讀

近日ChatGPT爆紅的咒語為「基於你對我的了解,畫出你認為我現在的生活是什麼樣子」,輸入指令後,ChatGPT就會依照用戶之前查詢的內容自動生成一張圖像,不少用戶體驗過後認為相當精準,甚至是優化了目前生活模式,生成出想要的生活模樣。《NOWnews》實際體驗,近期有搜尋育兒和理財相關的內容,因而產出一張女性在家工作的圖片,還算是貼切,有抓到精髓。近日應該有看過臉書或是Threads好友分享由AI生成的關於「家」的照片,其實就是ChatGPT爆紅的咒語,輸入「基於你對我的了解,畫出你認為我現在的生活是什麼樣子(Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like)」輸入中文或是英文都可以,ChatGPT就會生成一張他認為的關於用戶的AI圖片。ChatGPT是透過用戶之前查詢的內容,同時記錄下相關的喜好、生活習性等資料透過AI生成類似的圖像。舉例來說,記者曾用來搜尋育兒和理財相關的資料,生成出來的圖片就是一位女性在家工作,同時周邊擺放育兒產品,桌上則有理財相關的書籍,暗示兼顧工作與家庭。另外,還有使用另一個帳號近期詢問過算命內容,生成出來的圖像就相對古色古香。如果用戶沒有經常使用ChatGPT,因可擷取的資料相對較少,導致生成出來的圖片可能會沒這麼精準。使用方式:進入「 ChatGPT 」>輸入「基於你對我的了解,畫出你認為我現在的生活是什麼樣子」,即可生成圖片。但如果擔心個人的隱私外洩,可以在「設定」內的「個人化」中將「記憶」功能關閉,或者是在「管理」內將 ChatGPT 的指定記憶刪除。