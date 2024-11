我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以天兔颱風目前預測路徑來看,台灣最快今日深夜到明日清晨,就有機會發布「海上颱風警報」,明日下半天則有可能發布「陸上颱風警報」。(圖/中央氣象署)

▲「BLACKPINK」成員LISA週日(17日)將在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會。(圖/Lisa IG)

天兔颱風今(13)日上午升級中颱,目前持續朝西北方前進,預計在明日下半天北轉,週五、週六(11/15、11/16)最靠近台灣,並於週六下半天遠離台灣,以目前預測路徑來看,明日就有可能先後發布海上、陸上颱風警報。由於週末即將迎來「BLACKPINK」成員LISA見面會及日本創作歌手藤井風首度來台演唱會,讓多數網友一致跪求別停班停課,「千萬別再放了!」中央氣象署技正林秉煜指出,以天兔颱風目前預測路徑來看,台灣最快今日深夜到明日清晨,就有機會發布「海上颱風警報」,明日下半天則有可能發布「陸上颱風警報」。天兔颱風將在週五、週六(11/15、11/16)最接近台灣,影響地區包含花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢;週六隨著颱風北上,基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有局部大雨,實際狀況氣象署將持續觀察。天兔颱風以「小鋼炮」型態接近台灣,讓許多人擔心停班停課的可能性,由於「BLACKPINK」成員LISA週日(17日)將在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會;日本創作歌手藤井風也將在16日首度訪台開唱,於台北小巨蛋舉行《Fujii Kaze and the piano Asia Tour》演唱會,讓多數網友都紛紛跪求,「第一次那麼討厭颱風」、「可以不要嗎,禮拜日我要看Lisa啦」、「拜託別來!我17號要去看藤井風」、「這輩子第一次不想放颱風假」。上一次康芮颱風襲台,天王劉德華原定10月31日演唱會,卻在當天才宣布取消,讓許多冒著強勁風雨前來的粉絲錯愕不已,雖然主辦單位宣布再度加演補償,但就怕類似狀況又重演,讓期待週末參加演唱會的歌迷們憂心不已。