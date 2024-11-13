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▲以天兔颱風目前預測路徑來看，台灣最快今日深夜到明日清晨，就有機會發布「海上颱風警報」，明日下半天則有可能發布「陸上颱風警報」。（圖／中央氣象署）

▲「BLACKPINK」成員LISA週日（17日）將在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會。（圖／Lisa IG）

天兔颱風今（13）日上午升級中颱，目前持續朝西北方前進，預計在明日下半天北轉，週五、週六（11/15、11/16）最靠近台灣，並於週六下半天遠離台灣，以目前預測路徑來看，明日就有可能先後發布海上、陸上颱風警報。由於週末即將迎來「BLACKPINK」成員LISA見面會及日本創作歌手藤井風首度來台演唱會，讓多數網友一致跪求別停班停課，「千萬別再放了！」中央氣象署技正林秉煜指出，以天兔颱風目前預測路徑來看，台灣最快今日深夜到明日清晨，就有機會發布「海上颱風警報」，明日下半天則有可能發布「陸上颱風警報」。天兔颱風將在週五、週六（11/15、11/16）最接近台灣，影響地區包含花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢；週六隨著颱風北上，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有局部大雨，實際狀況氣象署將持續觀察。天兔颱風以「小鋼炮」型態接近台灣，讓許多人擔心停班停課的可能性，由於「BLACKPINK」成員LISA週日（17日）將在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會；日本創作歌手藤井風也將在16日首度訪台開唱，於台北小巨蛋舉行《Fujii Kaze and the piano Asia Tour》演唱會，讓多數網友都紛紛跪求，「第一次那麼討厭颱風」、「可以不要嗎，禮拜日我要看Lisa啦」、「拜託別來！我17號要去看藤井風」、「這輩子第一次不想放颱風假」。上一次康芮颱風襲台，天王劉德華原定10月31日演唱會，卻在當天才宣布取消，讓許多冒著強勁風雨前來的粉絲錯愕不已，雖然主辦單位宣布再度加演補償，但就怕類似狀況又重演，讓期待週末參加演唱會的歌迷們憂心不已。