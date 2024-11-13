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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，1日遭北院裁定延押，已確定不提出抗告，將於台北看守所續押2個月；民眾黨黨主席位置目前空缺，外界相當關心是否有人接任，有消息傳出，柯文哲有意讓妻子陳佩琪接黨主席。對此，前立委蔡正元直言，民眾黨主席就由立法院黨團總召暫代黨主席就好了，何必爭來爭去？「你們這個破廟有什麼好鬥來鬥去的？」蔡正元今（13）日在節目《大新聞大爆卦》表示，他要對民眾黨說難聽的話，「你們這個破廟有什麼好鬥來鬥去的？住持被人家抓去關、被人家冤枉，你們這破廟有什麼好爭？就那8個人、7個人、5個人在那邊爭來爭去，有沒有很無聊啊？莫名其妙啊！」蔡正元認為，民眾黨只要通過決議案，由立法院黨團總召暫代黨主席就好了，何必這麼傷腦筋？「你們7、8個人都擺不平，還想要打江山啊？」真的是要集體罰跪；幫派老大只要入獄，各堂口就開槍打來打去，這種黑幫馬上就會解散了，更何況是政黨？