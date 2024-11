我是廣告 請繼續往下閱讀

不讓韓國、日本IP專美於前,台灣超人氣插畫角色「爽爽貓」創作11年來首次舉辦獨立特展,攜手WFH期間爆紅的「小勞撫」角色,一同倡導CHILL耍廢至上的爽爽生活。今日(11/13)「爽爽生活期間限定店」在台北華山1914文創園區中3A館盛大開幕,國民姐姐曾沛慈現身支持,大方分享私底下的爽爽生活模樣,也希望以入圍金馬獎女配角的超高含金量,為展覽帶旺人氣!爽爽貓創作者SECOND(吳政安)則表示,舉辦獨立特展是他多年來的夢想,期待這次活動能成為粉絲心中的難忘回憶。今年,爽爽貓的IP版圖快速擴張,不僅登上南投燈會賣萌,還透過超商集點活動推出加購禮,也跨足3C家電、保健食品等多元領域,與國際知名冰品合作的聯名商品更是大獲好評,初估年產值超過八位數!作者SECOND(吳政安)表示:「爽爽貓的療癒形象受到各年齡層的喜愛,未來我們也會嘗試更多跨界合作,將爽爽貓帶入生活的各個角落。」也預告這次將會有三大展區,40樣獨家限定周邊商品以及多款療癒點心、咖啡及調酒,保證讓大家爽爽拍、爽爽吃、爽爽買,逛到不想出來!【爽爽貓 X 小勞撫】爽爽生活期期間限定店,即日起至11月24日共12天皆免費入場,預估將圈粉上萬人次。本屆金馬獎將於11月23日揭曉,曾沛慈憑藉電影《BIG》入圍最佳女配角,為此,爽爽貓創作者特別為她創作了一幅專屬插畫,希望她能發揮戲中堅韌又溫暖的正能量,帶著爽爽貓及小勞撫騎上金馬,祝福她在金馬之夜奪得榮耀。曾沛慈收到插畫後感動表示:「這次的入圍已經是莫大的榮幸,爽爽貓的祝福讓我倍感溫暖,回家會放在顯眼的地方,讓自己看得爽爽的!」被問及理想中的「爽爽生活」,忙碌沛慈坦言還是最想和老公一起渡過,她笑說:「他最好約!就一天二十四小時都在我旁邊。」也表示,無論是忙碌工作後的充實感,還是悠閒享受生活的無罪惡感,都是她所追求的爽感人生。她分享了「北市爽爽地圖」,推薦好友的早午餐店、士林的咖啡廳等私房景點,也透露最愛的放縱宵夜場是鹹酥雞,也喜歡去腳底按摩舒壓。還不小心放閃:「心情不好時最想去老公懷裡。」她提到,在社群上常被爽爽貓療癒到,印象最深的創作標語:「世界有一點憂鬱,也有一點幽默,那就用第二個角度看吧!」讓她會心一笑,提醒自己以更輕鬆的心態面對生活。★推薦五大必訪亮點此次《爽爽貓 X 小勞撫》爽爽生活期間限定店以「NO CHILL NO LIFE」為主題,融合五大互動亮點,讓粉絲沉浸於爽爽貓的療癒世界:【爽爽宅在家】 - 首次公開爽爽貓私密居家面貌,粉絲能一窺爽爽貓和小勞撫慵懶的生活樣貌,從客廳到房間,角色們攤在沙發和椅子上耍廢,彷彿下班回家後的我們。【爽爽卡麥拉】 - 從韓國紅到台灣的洗衣機拍貼機,展期限定四款爽爽貓X小勞撫專屬拍貼框,邀你一起爽爽拍出屬於自己的回憶!【爽爽甲呼飽】 - 爽爽貓與小勞撫限定美食區,超萌造型雞蛋糕搭配每日限量熱壓吐司,一次擁有雙份滿足,讓你可愛到捨不得吃!【爽爽虎搭啦】 - 爽爽生活 NO CHILL NO LIFE生活就是該對自己好一點,下午來一杯三分糖的珍奶,晚上來一杯專屬特調,無所事事就是爽爽過生活!【爽爽爆花虎】 - 在展區內拍照打卡至FB或IG並標記 #爽爽生活 #NoChillNoLife,即可兌換「爽爽吃爆米花」乙份。特展開展當天(11/13)設有消費優惠活動,單筆消費滿$999即贈送「爽爽甜在心」吐司,滿$1500還可享洗衣機拍貼機體驗。週末活動包含11月16日、17日、23日、24日舉行的「爽爽貓人偶見面會」,當天消費滿$499即可與人偶合影並獲得限定好禮。11月16日和23日則安排了爽貓作者SECOND的簽名會,當日消費滿$999即可獲得親筆簽名,限量80名。曾沛慈此次展覽推出40樣《爽爽貓 X 小勞撫》限定商品,其中包括限量300名的「爽爽貓+小勞撫經典絨毛娃娃禮盒」,以及150名預購的小勞撫珍奶公仔,都是粉絲心中的搶手夢幻逸品。其他限量商品如「爽爽貓拍拍暖心小夜燈」(預購價$899) 在活動開展前已吸引大量粉絲詢問。曾沛慈在記者會最後邀請粉絲前來「爽爽生活」期間限定店,體驗「NO CHILL NO LIFE」的爽爽生活。她表示,展覽中所呈現的各種互動裝置與療癒元素,讓人能忘卻煩惱,從中體會爽爽貓的輕鬆愜意。粉絲們可以在展覽中享受生活美好、療癒身心,並從中發現更多爽爽貓的懶萌魅力。展覽詳情請見官方FB與IG粉絲專頁。◆ 爽爽生活 期間限定店 官方FB粉絲團 ◆ 爽爽生活 期間限定店 官方IG