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▲曾莞婷在劇中整形不敢講，又怕被別人發現。（圖／Netflix提供）

▲楊謹華（左）和謝盈萱曾競爭金鐘獎視后獎項。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎）

▲楊謹華（左）拍攝《影后》時情緒潰堤，嚴藝文（右）給她擁抱安慰。（圖／翻攝自楊謹華臉書）

▲林廷憶在拍《影后》時因為沒自信導致害怕面對鏡頭，嚴藝文用輕鬆地態度鼓勵她，讓她感激在心。（圖／翻攝自林廷憶IG）

▲嚴藝文（左）會在片場模仿林廷憶（右）的笑聲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲嚴藝文（左）看中了林廷憶（右）的無限潛能。（圖／記者吳翊緁攝）

由楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、林廷憶等人主演的寫實生存影集《影后》上線後獲得廣大迴響，導演嚴藝文也接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享在選角過程的不容易，其中最難決定的角色竟然是由，嚴藝文還爆料，楊謹華因為太緊張拉肚子2個月，就怕演不到位。，血淋淋的現實感就是觀眾最愛看的，只是放眼演藝圈，這麼多會演的人，哪一個角色最難找？嚴藝文大方透露是曾莞婷飾演的潘茵茵，「因為她那個角色前面都是比較三八的，比較符合演藝圈所謂負面，有整型的，不演媽媽的，然後會爭排名、雙面人這種，所以有些演員會顧慮，尤其整形，你知道有時候演太好，就會覺得好像是真的。」而曾莞婷一口答應演出，也讓嚴藝文很驚訝，「我之前沒有跟她合作過，我也不知道為什麼會突然想到她，因為她的年紀其實還不到要演媽媽，也還不到所謂的『美魔女』，我是有次看她的訪談，發現她雖然外表很千金，但其實一路走來也是滿拚的，她現在所擁有的一切，其實都是她一步一步拚來的，我就覺得她身上有某種很強大的韌性，滿感謝她的，她算是最後確定的角色。」劇中一個經典橋段是，楊謹華飾演的周凡是一位入圍多次、卻一次都沒得過獎的演員，這和楊謹華本身的經歷不謀而合，嚴藝文說其實一開始沒有設定就是要找楊謹華演，但她的確是考慮的人選之一，「我們沒有合作過，最常遇到就是在典禮上，我們好像有坐在同一排1、2次。」而那意味著她們是競爭同一個獎項。嚴藝文印象很深，楊謹華每次都穿得很漂亮，不管獎頒到哪，她永遠坐得直挺挺，「就覺得這人很有趣，又沒有人在拍，幹嘛坐成這樣啊！就是一個對工作，自我要求很嚴格的人。」後來謝盈萱以《四樓的天堂》封后的那年，嚴藝文已經是導演，位置就坐在女主角們的後面一排，謝盈萱上台時，她的目光仍離不開楊謹華，首先是美背實在太奪人目光，接著湧上心頭的是一陣心酸，嚴藝文說，「同樣是女演員，我可以理解那個東西，就覺得好心疼。」當時《影后》劇本已經寫一半，自然想到楊謹華，而楊謹華也馬上答應了。楊謹華的認真，讓嚴藝文嚇到，「她會一直問問題，但我通常不會給標準答案，我都覺得說，鬆鬆的來就好了，所以她一開始其實有一點點無所適從，不知道該怎麼做。」第一天上工時，還不到她的主戲，她還是待在現場，嚴藝文馬上看出來，「可能一般人看不出來，但透過螢幕很明顯，我就問她，『謹華妳很緊張嗎』，她就很像被識破，說對，不知道為什麼，演戲這麼多年都沒有這樣過。」或許是因為故事太貼近生活，也可能是怕在嚴藝文面前露拙，嚴藝文說，「新人，在影后堆裡她沒有在怕，嚴藝文說，有次當短片評審，對林廷憶印象深刻，說她「很迷人又有味道」，談了兩次就決定是她，「這個小女生身上，有一種非常符合史艾瑪的特質，她也是一個新人，就是一個像小白兔的臉，乾乾淨淨的這樣子，然後笑聲key很高，阿姨們已經發不出這個音頻，我跟盈萱會學她笑啊，真的發不出來，key有點太高了，那是現在她這個年紀，最大的本錢，雖然是新人，但，很有自己的想法跟主見，可能還住著一個老靈魂，碰上影后、影帝級的哥姐們完全沒有在怕，嚴藝文笑說，「反而這些哥哥姐姐比較怕她哈哈哈！因為她身上就是有那種，人家會想說『哈囉你是哪位』，但一喊action的時候，她身上的表演能量會讓其他人覺得『好哦！不能輸』。」嚴藝文也利用了演員彼此之間無形之中的較勁心態，故意在楊謹華面前或是謝盈萱面前說，「哇！昨天林廷憶那場，很精彩。」激起彼此的鬥志。聽起來很過分？但其實嚴藝文說，這是很好的交流，因為嚴藝文說，「」在《影后》中，無論劇情還是真實世界，她們都在彼此身上看到耀眼未來，或是找回最初的自己。