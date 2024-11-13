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▲籃籃、阿翔、楊繡惠和陳怡婷來到雲林，體驗遊覽車導覽的工作。（圖／民視提供）

▲楊繡惠（中）現場教學如何罵人罵得很藝術，有趣的教學讓後面的媽媽拿出手機直錄影。（圖／民視提供）

節目《綜藝新時代》主持群阿翔、籃籃、楊繡惠和陳怡婷日前來到雲林，體驗遊覽車導覽的工作。主持群在遊覽車上面開場，帶著整車的婆媽團的旅客，籃籃直說這是史上最多人的開場，先帶大家來到台灣最年輕的「湖山水庫」，帶著婆媽們來一段流行性感的三振舞，現場熱舞飛揚，卻有一位小弟弟一動也不動，籃籃向前親切的教學，對方卻不領情的直說好熱，讓現場一陣尷尬又爆笑。上了遊覽車，在車上一定要進行的活動就是唱歌，陳怡婷興高彩烈的要唱她的新歌，說是全台首播，沒想到才唱一句，就被司機大哥卡歌，說已經抵達目的地，要大家可以下車了，阿翔只能苦笑說，「陳怡婷的全台首播變成全台首卡了。」一行人到了雲林知名的生態園區，老闆錡哥也大方請大家享用一隻60公斤的烤豬，價值竟然高達2萬元，還讓大家臭豆腐和炸雞腿吃到飽。老闆接著要帶大家去看紫斑蝶，見阿翔不相信，他還賭氣說：「如果有紫斑蝶，阿翔你要叫我阿爸！」但後來一想不對，老闆趕緊改口，「不行！你不能叫我阿爸，因為我財產那麼多，你叫我阿爸太便宜你了。」阿翔開玩笑反擊：「錄過那麼多職人都很正經，沒看過你這樣的。」老闆也用台語自嘲：「我就不正常，但我們這園區也要開始種『松』 了！」頓時逗笑現場眾人。老闆錡哥在園區也會用台語報現場新聞，而且是用親切的四句聯，籃籃現場cue楊繡惠與老闆來一場四句聯比賽，只見楊繡惠一句接一句，沒多久就讓老闆敗陣下來，楊繡惠更教學如何罵人罵得很藝術，有趣的教學讓後面的媽媽拿出手機直錄影，被大家笑說學起來可以回去罵老公，一整天輕鬆有趣又吃到飽的介紹，把台灣特有文化遊覽車導覽的工作介紹給觀眾。