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請不要再說「川普2.0」將在明年1月底白宮政權交接之後展開，事實上，川普雖然在勝選之後「安靜」了一個多星期，沒有出來講話也沒有接受訪問，但是川普其實已經「自行就任」，而且開始部署貫串每個下一個世代的「川普永存」的大布局。川普已經陸續公布了國防部長、CIA局長、延攬瑪斯克入閣、還有可能的國務卿以及國家安全顧問人選，還有副總統范斯，而且川普的公告很有意思，他是用了「總統川普」自稱，顯然心態上已經完全開始執政了。其中有個特別值得關注的特色。這個團隊基本上年紀都比已經78歲的川普小了一個世代，川普不能再在繼續連任，而且2026年美國期中選舉之後，依美國政治傳統就將邁入「跛鴨總統」的處境，換言之，川普指佑兩年的時間，打造美國成為他心中的「偉大」圖像，川普面對了這個問題，所以特別選拔了小他一個世代，但對他絕對忠誠的「美國優先」堅定信念者，打破美國政治所有的建制派傳統，未來就算川普告老退出政壇，這批年輕且分布在各領域高位的下一世代，仍將領導著美國共和黨的未來。而更難堪的是，眼見共和黨快速布局下一世代，對手共和黨站出來的頭面人物，絕大多數都還是「七老八十」，過幾年後，更無人可以和共和黨的「川普船人們」競爭‧‧‧這樣的川普可能永存的未來美國，全世界都必須要想一下如何因應與相處？台灣也要開始有新關注和新視野了，在柯文哲的光怪陸離和藍白立委荒腔走板的種種鬧劇正在逐步降溫的當口，躲在鬧劇保護傘之下的卓榮泰內閣終於逐漸被關注到，也發生許多論數不清的政策內涵，以及很多人瞠目結舌的公營事業布局‧‧‧在這麼民進黨新政府的內政治理和人事舖排覺得怎麼還在新手上路、跌跌撞撞之餘，很多人不得不讚揚「薑是老的辣」，賴清德、蕭美琴和蔡英文留下來的國安團隊，默契十足、反應快速、而且「非常上道」，讓人期待有機會在全球正關注的「川普2.0」新局當中，台灣有可能和當年安倍晉三帶領的日本一樣，因為快、狠、準的上道反應，在川普1.0的時代當中，以示範區模範生的姿態，讓日本得到更多的機會與報償。這個非常上道爭取台灣利益的動作就是「軍購5000億，川普大哥請笑納」，這個來自《金融時報》的獨家訊息，很多人都在關注可能可以買那些裝備、或是一些媚共獲親共的勢力，擔心習近平又會跳腳，都忽略了這個《金融時報》報導中最重要的資訊‧‧‧這個重點中的重點就是在報導中指出，台灣不但已經和幾家重要的軍火公司提出溝通和意向，而根據國安方面的某高層官員證實，已經和川普的相關團隊「非正式」知會。說明了台灣的賴蕭國安團隊，不待川普等到明年一月底上任之後，並不會以拖待變的觀望局面，因此遲遲不對正面面對川普團隊念茲在茲的提高台灣自我保護的意志和誠意的疑慮，反而是不需要川普團隊正式開出所謂的「保護費」，台灣就領先於各國之先，率先表達願意投資台灣的國防。這個模式和2016安倍晉三類似，當時只有安倍晉三看得懂川普的「美國不當冤大頭，只要當真大哥」的念頭，沒到川普就任就直接到當時川普住家登門拜會，送上請購F-35上百架的誠意，上道的小弟因此得到讚賞，在川普那四年關稅和經貿上，川普往往給日本多多一點豁免，而除了F-35上百架之外，也是在川普時代開始解開二戰之後對日本軍工產業的重重限制，解開「綑龍索」，造就日本在印太地區越來越重要的前鋒和堡壘的地位。事實上，川普的核心概念是「抗中」，他也是第一個把中國當成比俄羅斯是更大的威脅的美國總統，在這樣的概念當中，川普第一任後期拒絕和中國會談，但一直和普丁對話，就是他自己說的是要「拆散中俄」，聯合次要敵人俄羅斯打擊主要對手中國。所以，川普不會在乎是否一定要「保台」？但是如果台灣會為自己之安危善盡義務和投資決心，在川普看來可以發揮「抗中」積極效果，可能真的會考慮F-35、E-2D、勃克級驅逐艦給台灣，正如同他在上一任賣給台灣M1A2坦克、全新F16V和海馬斯火箭一樣。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com