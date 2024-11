我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》藍光套裝台灣限量版,外盒還做成可以放在展示架上收藏,以及攤平之後變成籃球場造型桌遊的雙重設計。(圖/六六喜喜提供)

去年最風光的日本動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》,不僅從春節前一路熱賣到快一年後才下片,全台票房破4.5億,也一直有粉絲敲碗要購買藍光光碟作為珍藏。代理商六六喜喜除了爭取到授權外,更花費心思在套裝內容物上要給粉絲驚喜,現在確定片子於15日(週五)起每週五六日在威秀影城獨家重映,六六喜喜的官方網路商店也會在15日正式上線,立刻開放預購《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》藍光套裝台灣限量版,粉絲的手腳要快。《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》藍光套裝台灣獨家限量版,除了有日本規格版的劇照小卡套組,還特製「籃球鑰匙圈」跟「紅色皮質手繩」,連外盒都下功夫做成兩用型,摺起來時放在附贈的展示架上可以當收藏盒,打開平鋪後就是等比例縮小的籃球場,搭配「湘北、山王球號磁鐵」就可以變成桌遊,讓粉絲感受自己扮演教練下戰術指導棋的另類「沈浸式」體驗。至於讓粉絲直呼感動、由昔日在台播映的電視版《灌籃高手》配音員重新獻聲的電影中文版,這次會和日文原版一起收錄在藍光套裝中,還附加原著作者井上雄彥的訪談,光碟片封面則以籃球造型來設計,頗具收藏價值,一整套的定價為台幣2299,將於六六喜喜的官方網路商店 https://66cc.shop/ 開放預購。至於想在大銀幕重溫《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》感動的朋友,也能夠在預購藍光套裝的同一天到威秀影城再次享受熱血又刺激的感覺。