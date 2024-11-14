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▲坂口健太郎和有村架純（左圖右、右圖左）共演的《再見的延續》今（14）日在Netflix上架，整部作品以北海道和夏威夷為背景。（圖／sakaguchikentaro IG）

▲坂口健太郎（左）紅遍日韓，近來還和韓國女演員李世榮（右）一起擔任《愛過之後來臨的》的男女主角，異國戀超吸睛。（圖／coupang play臉書）

日劇男神坂口健太郎近來一路從日本發展到韓國，獨特的「鹽系」清爽外型和精湛演技讓他深受日韓影迷的喜愛。才剛和南韓女演員李世榮合作《愛過之後來臨的》，他緊接回到日本與國民女演員有村架純出演新劇《再見的延續》，在劇中大談虐戀，日前出席記者會時，一起共演的生田斗真還爆料，劇組在北海道小樽拍外景時，竟有一群神秘的「坂口大叔粉」提著慰問品來片場為他應援。《再見的延續》今（14）日在Netflix上架，故事講述村架純的未婚夫生田斗真因車禍逝世後，將心臟移植到坂口健太郎身上，而有村與坂口又在因緣際會下意外相識、相戀，整部作品以北海道和夏威夷為背景。擁有娛樂圈交際王之稱的社交大師生田斗真，在日前的發片記者會中偷偷爆料魅力爆棚的坂口健太郎不只是「少女殺手」，連大叔們也是也是他的影迷，昔日劇組在北海道小樽拍攝時，竟有一群「大叔粉」提著大包小包過來探班坂口健太郎。一問之下才知道，其實這些「大叔粉」是坂口健太郎經常去的酒吧老闆，熱愛美食的坂口會在收工後獨自走訪餐館，健談的性格讓他久而久之就認識了常客和老闆們。親民又接地氣的坂口在酒吧裡也常常與其他客人聊天、分享工作近況，還會跟他們說會有拍外景的安排，所以有時才會有「坂口大叔粉」出沒片場送慰問品的神奇畫面。今年33歲的坂口健太郎早年先是以模特兒身分闖蕩演藝圈，23歲時才正式開始演員生涯，雖然戲齡不及同齡的演員資深，但出眾獨特的外表和演技讓他剛出道就大受歡迎，與無數大咖共演外還登上了「國民級演員」才能出演的NHK大河劇、晨間劇的拍攝，截至目前已經出演超過40部電視和電影。近來前去韓國發展後也受到韓國粉絲們的歡迎，就連劇組的工作人員都承認無論男女老少都會被坂口吸引。