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▲12強七局上，陳冠偉接替投球，雖然飆出2K，但被韓國代打羅承燁擊出右外野直擊全壘打牆上緣的飛球，經裁判檢視畫面後，被判為一發陽春砲。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

▲羅承燁全壘打被改判，韓國主播鄭佑榮和球評李宅根反應相當驚訝。（圖／翻攝自YouTube）

昨天台韓大戰，中華隊投打皆勝過對手，以6：3拿下關鍵一勝。不過韓國打者羅承燁深遠飛球被改判全壘打一事，仍然引起很多討論。事實上韓國方面也對於大會做出此判決感到驚訝，《SBS》當晚進行賽事直播，有台灣球迷發現擔任評論員的正是當年八搶三韓國隊的球員李宅根，如今他已褪下球員身分，以另一種身分參與台韓戰。此次爭議判決發生在比賽第7局，韓國隊代打的羅承燁，從陳冠偉手中敲出深遠飛球，打在全壘打牆黃色位置後彈回場內，沒有碰到欄杆區域，因此被認為是一支二壘安打。但主審主動進行輔助判決後改判，判定這是一發全壘打。當下不少球迷都相當錯愕，並且在網路上出現了大量關於此判決的討論。賽後中華隊總教練曾豪駒表示，從畫面上來看不是全壘打，但既然判決已經確定，那就尊重大會。雖然比賽最終是由中華隊拿下，不過未來若需要比較得失分，這一分之差的判決，有可能會影響最終晉級結果。事實上不只台灣方面對此判決不解，連韓國轉播單位的主播和球評在判決出來的當下都有點驚訝。《SBS》的兩位轉播人員在看到重播畫面時，都已經抱頭懊惱了，並且不斷發出嘆息聲：「是（打到）黃線」、「再多個10釐米就過去了」、「太可惜了」。不過就在裁判出來比出全壘打手勢後，兩人興奮又驚訝地大吼，球評說：「就如我所說的那樣呢（希望是全壘打）」，而另一位體育播報員鄭佑榮則說：「是我們對棒球的規則理解有誤嗎？打到黃線就是全壘打？不是打到黃線後出去才是？」這個直播片段也被台灣球迷看到，不少人認出擔任球評的正是韓國前球星李宅根，他在國內棒球圈很有名氣。因為2008年的奧運8搶3資格賽對韓國一戰，張誌家神牽制，主播蔡明里和名球評鍾重彩妙語如珠，讓「金周燦哩勾造」、「李宅根同學，請你撿起你的頭盔來，回到休息室」，等名句被深深印在台灣球迷的腦海裡。李宅根在2020年退役，目前擔任SBS的球評，看到他如今在轉播，不少人也感嘆歲月過得真快，也有復述了當年那句「李宅根同學．．」，很多青春包含在台韓對抗史之中。